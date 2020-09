Die Handschuhe kommen immer zum Schluss

Mannheim.Am Sonntagabend stand das Handy von Torhüter Betim Cocaj nicht mehr still. Hat der 37-Jährige seine SpVgg Ilvesheim wirklich zum Sieg über den favorisierten SC Rot-Weiß Rheinau geführt und den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand markiert? Auf dem offiziellen Spielberichtsbogen war er zumindest als Torschütze vermerkt.

„Unglaublich, wie viele Leute mir geschrieben haben. Leider war ich am Treffer aber komplett unbeteiligt, kein Spieler stand weiter weg“, lacht der Keeper, der fälschlicherweise vom Schiedsrichter als Torschütze markiert wurde. Eine Verwechslung der Rückennummer führte zu einem unruhigen Abend bei Cocaj, der sich allerdings schon einmal einen Namen als Goalgetter machte. Vor fast drei Jahren traf der gebürtige Kosovare aus 80 Metern per Abschlag ins gegnerische Gehäuse. Dass ihm nun der Entscheidungstreffer gegen Rheinau nicht zugeschrieben werden kann, schmälert jedoch nicht die überragende Leistung des 37-Jährigen. Ein ums andere Mal hielt er seine Ilvesheimer im Spiel.

„Gutes Gefühl, ihn zu haben“

„Das sind die besten Spiele. Du gehst als Underdog in die Partie und hast nichts zu verlieren. Dass die Jungs dann so eine Leistung abrufen und ich mit meinen Paraden mithelfen kann, ist natürlich genial“, freut sich Cocaj, der auch vom tatsächlichen Torschützen zum 1:0, Fabian Stempel, viel Lob erntet: „Betim ist ein großer Rückhalt. Es ist ein gutes Gefühl, ihn zwischen den Pfosten zu haben. Seine Ausstrahlung und seine Erfahrung sind unersetzlich.“

Der Torhüter und seine Mannschaft überzeugen bisher restlos als Aufsteiger in der bisherigen Kreisliga-Saison. Nur zweimal musste Cocaj hinter sich greifen, Ilvesheim ist nach den ersten drei Partien ungeschlagen. „Es ist schwer einzuschätzen, wie weit die Reise für uns in dieser Saison gehen kann. Aktuell haben wir viel Selbstvertrauen. Wir werden aber auch Rückschläge einstecken und werden dann zeigen müssen, wie wir als Team damit umgehen“, sagt der 37-Jährige, der dabei eine wichtige Rolle übernehmen wird. Mit seiner Erfahrung steht er den jüngeren Spielern immer zur Seite und dirigiert auf dem Platz.

Trotz des aktuellen Hochs: Der Torhüter hält weiter an dem ausgegebenen Ziel von Trainer Marco Annese fest. „Wir haben uns einen Platz unter den ersten zehn Teams fest vorgenommen. Ich hoffe, dass wir zu keiner Zeit in Abstiegsgefahr kommen und eine ruhige Saison haben“, erklärt der Routinier, der nur durch einen Zufall vor mehr als 20 Jahren zwischen die Pfosten rückte. „Es war der Klassiker, damals in der C-Jugend. Unser Torhüter ist ausgefallen und der Trainer meinte: ,Betim du bist der Größte, du musst ins Tor’“, erinnert sich der 1,92 Meter-Hüne, der nach eigener Aussage dem Prototypen eines Torhüters voll und ganz entspricht: „Wer lässt sich schon freiwillig von harten Bällen abschießen? Natürlich haben die meisten Torhüter eine etwas verrückte Persönlichkeit – ich auch.“

Bemerkbar macht sich diese Persönlichkeit bei Cocaj vor allem an jedem Spieltag. Vor der Partie packt der Torhüter seine Sporttasche immer nach dem gleichen Prinzip: „Zum Schluss lege ich die Handschuhe obendrauf. Das ist der immer gleiche Ablauf. Diese Routine gibt mir ein gutes Gefühl, daran werde ich nichts ändern.“ Und was gegen Rheinau geklappt hat, könnte am Sonntag auch gegen Friedrichsfeld zum Erfolg führen.

