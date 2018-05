Die Hoffnung auf Konstanz

Anzeige

Die Verpflichtung sei „ein wichtiger Teil unseres sportlichen Neustarts in diesem Sommer“, sagt Sportdirektor Michael Zorc: „Er genießt bei uns hohe Wertschätzung für seine fachlichen Qualitäten.“ Favre selbst wird auf der BVB-Homepage wie folgt zitiert: „Borussia Dortmund zu trainieren, ist eine reizvolle Aufgabe, die ich sehr gerne übernehme. Wir werden gemeinsam an dem neuen Team arbeiten. Der BVB zählt zu den interessantesten Clubs in ganz Europa.“

Der Schweizer übernimmt im Revier die anspruchsvolle Aufgabe, seinen neuen Verein nach einer chaotischen Saison zu neuer Solidität und Konstanz zu führen. Es gibt einiges, das für die Verpflichtung von Favre spricht: Der 60-Jährige gilt als ausgewiesener Taktiker, der zudem den Ruf hat, junge Spieler hervorragend entwickeln zu können. So hat Favre während seiner Gladbacher Zeit den Aufstieg der heutigen Dortmunder Profis Marco Reus und Mahmoud Dahoud entscheidend vorangetrieben.

Nationalspieler Reus singt bis heute das hohe Lied auf seinen ehemaligen und zukünftigen Trainer. Zudem könnte es sich positiv auswirken, dass mit Roman Bürki und Manuel Akanji, und wahrscheinlich auch dem künftigen Zweittorwart Marwin Hitz aus Augsburg drei Landsleute von Favre beim BVB kicken werden. Das alles sind Pluspunkte, doch es gibt auch Dinge, die Zweifler auf den Plan rufen: Unvergessen ist jene Aktion in Berlin, als Favre eine Woche nach seiner Demission im Nobelhotel Adlon eine eigene Pressekonferenz anberaumte, in der er – assistiert von seinen beiden Beratern – mit seinem ehemaligen Arbeitgeber abrechnete. Ein in der Bundesliga-Historie bis heute einmaliger Vorgang, der Favre die fristlose Kündigung einbrachte.

Auch in Mönchengladbach liefen die Dinge am Ende aus dem Ruder. Nach einer Serie von fünf Niederlagen zu Saisonbeginn warf der kapriziöse Trainer hin, obwohl ihn die Clubführung um Sportdirektor Max Eberl auf Knien anflehte, den Verein nicht im Stich zu lassen. Hernach wurde bekannt, dass der zu Skepsis neigende Denker am Niederrhein bereits mehrfach kurz davor gestanden hatte, die Brocken hinzuwerfen.

So richtig schlau ist aus diesem Mann noch niemand geworden. Favre ist ein Stratege von hohen Gnaden, der aus einer Mannschaft weit mehr herausholen kann, als die Einzelteile von elf Spielern vermuten lassen.

Das ist die eine Seite. Die andere ist die eines Grüblers, der von Selbstzweifeln geplagt wird und Dinge infrage stellt, die zuvor als selbstverständlich galten. Alles in allem ein ebenso begnadeter wie komplizierter Geist. So viel ist sicher: Mit Lucien Favre bekommt Borussia Dortmund eine durchaus ambivalente und facettenreiche Persönlichkeit.

