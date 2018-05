Die Jahre des Leidens enden in Sandhausen

Anzeige

Sandhausen.Erfolgstrainer Michael Köllner bekam sofort eine Bierdusche verpasst, die „Club“-Profis bejubelten in Feier-Shirts den Rekordaufstieg mit den Fans auf dem Rasen. Der 1. FC Nürnberg ist in der Fußball-Bundesliga zurück. Die Franken siegten gestern beim SV Sandhausen mit 2:0 (1:0) und steigen damit zum achten Mal in Deutschlands Eliteliga auf. „Das Werk ist geschafft“, sagte ein sehr gefasster Köllner nach seinem größten Erfolg. Dem SVS ist trotz der Niederlage der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen, weil die Mannschaften dahinter in der Tabelle am letzten Spieltag teilweise gegeneinander spielen und sich damit die Punkte gegenseitig wegnehmen. Getrübt wurde die Freude darüber bei den Kurpfälzern durch die schwere Verletzung von Tim Knipping, der gegen Nürnberg einen Unterschenkelbruch erlitt.

„Club“-Kapitän Hanno Behrens brachte die Gäste schon vor der Pause auf Partykurs, als er nach einem Eckball sein 14. Saisontor erzielte (38. Minute). Vor 12 537 Zuschauern, darunter weit mehr als die Hälfte aus Nürnberg, ließ Tim Leibold (75.) den „Club“ noch einmal jubeln. Köllner und seine Mannschaft durften eine rauschende Aufstiegsfeier starten. „Traumhaft. Es gibt keinen Ersatz für Aufstiege, für Siege mit der Mannschaft. Grandios“, sagte Mittelfeldspieler Tobias Werner.

Baumeister Michael Köllner

Vor den Jubelszenen hatte der FCN allerdings lange harte Arbeit abliefern müssen. Nach der Führung war Sandhausen nah am Ausgleich, doch die Gastgeber konnten den Nürnberger Keeper Fabian Bredlow nicht überwinden. Nach dem Leibold-Treffer war die Partie entschieden. „Nie mehr, 2. Liga“ schallte es von den Rängen. Und Köllner verkündete stolz: „Das ist ein Verdienst der Mannschaft, des ganzen Vereins.“