Die Rückkehr der Mainzer Tristesse

Bielefeld.Diese Niederlage tut richtig weh. Im voller Vorfreude erwarteten Weihnachtsendspurt findet sich der FSV Mainz 05 plötzlich auf einem direkten Abstiegsplatz wieder. Das 1:2 (0:2) bei Aufsteiger Arminia Bielefeld ist ein Rückschritt für die Rheinhessen, bei denen der Trend nach sechs Niederlagen zum Start zuletzt klar nach oben gezeigt hatte – sowohl ergebnis- als auch leistungstechnisch.

„Es ist auf jeden Fall ein Rückschlag“, sagte Trainer Jan-Moritz Lichte am Sonntag. Bei Sichtung der Videobilder habe er mehrere Probleme identifiziert: Fehler passierten in den wichtigen Momenten, zudem habe offensiv wie defensiv der „entscheidende Punch“ gefehlt, konstatierte der 40-Jährige.

„Grundsätzlich ist es super ärgerlich, hier bei einem direkten Konkurrenten unnötig gar nichts mitzunehmen“, sagte Sport-Vorstand Rouven Schröder nach der siebten Saisonniederlage, durch die die Ostwestfalen auf Rang 16 und damit an Mainz vorbei zogen. Noch ärgerlicher ist die Schlappe, wenn man bedenkt, dass der Bundesliga-Außenseiter von der Alm zuvor sieben Bundesliga-Spiele in Serie verloren hatte.

Lichte, dessen Bilanz als Nachfolger von Achim Beierlorzer bislang durchwachsen ausfällt, haderte vor allem mit vergebenen Chancen in der ersten Phase der Partie. „Wenn wir diese Tore machen, haben wir eine ganz andere Situation. Wir machen diese Tore nicht, das ist sehr ärgerlich“, sagte der Coach. Dass die Angriffsreihe um Torjäger Jean-Philippe Mateta zu wenig aus den Möglichkeiten macht, hatte Lichte zuletzt schon bemängelt.

Stattdessen sorgten Manuel Prietl (21. Minute) und Ritsu Doan (31.) mit ihren Abschlüssen für eine frühe Vorentscheidung. Der Anschluss von Kevin Stöger (82.) kam zu spät. „Bei uns war dann pure Erleichterung zu spüren“, sagte Arminen-Coach Uwe Neuhaus, der seine Schützlinge schon seit Saisonbeginn auf 34 Spieltage Abstiegskampf eingestellt hat.

Bei Mainz hingegen herrscht Tristesse. Die positive Tendenz, die zuletzt fünf Punkte gegen Schalke, Freiburg und Hoffenheim brachte, ist wieder verpufft. Stattdessen stehen Lichte und die 05er im Jahresfinale gehörig unter Zugzwang. Daheim gegen Köln, bei Hertha BSC und gegen Bremen müssen Punkte her, um der Mini-Winterpause über die Feiertage nicht auf einem Abstiegsplatz zu verbringen. „Am Ende des Tages sind wir sehr enttäuscht“, erklärte Schröder in Bielefeld.

Der Funktionär sprach von „ein paar Prozentpunkten, die gefehlt haben“. Das größte Mainzer Problem scheint in dieser Saison die immer wieder patzende Defensive. Torhüter Robin Zentner hat in elf Pflichtspielen noch nicht ein einziges Mal zu null gespielt. Zu den „einfachen Fehlern“ in der Abwehrarbeit kommentierte Zentner: „Da müssen wir uns besser anstellen.“ dpa

