Die Rückkehr des gallischen Dorfs

Mainz.Die Coaching Zone interessierte ihn nicht mehr. Sandro Schwarz rannte einfach los, er war von Sinnen. Seine Gefühle, diese explodierenden Emotionen mussten in diesem Gänsehaut-Moment einfach raus. Der Trainer von Mainz 05 hüpfte vor Glück und drückte seine Spieler, hatten sie alle gemeinsam doch gerade etwas Seltenes vollbracht. Nach einem 0:1-Rückstand durch Dong Won Ji (82.) drehten die Rheinhessen die Begegnung gegen den FC Augsburg in den Schlussminuten, weil sie unbeirrt, unnachgiebig, ja sogar unbeugsam ihren Weg gingen. Anthony Ujah (87.) glich aus, Alexandru Maxim traf noch zum 2:1-Sieg (90. + 3). Es folgte der Sprint, das Solo von Schwarz.

Draufgängertum erwartet

„Was wir nach dem 0:1 gemacht haben, war von der Mentalität her überragend. Meine Mannschaft wollte nach dem 1:1 nicht den Punkt sichern, sondern hat nach vorne gespielt. Das ist bemerkenswert“, sagte der Trainer, der mit dem FSV sieben Punkte gesammelt und sich erst einmal in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga etabliert hat.

Keine Frage: Alle 05er gehören zu den Gewinnern der ersten drei Spieltage. Vor allem aber ihr Coach. Denn es ist nicht allzu lang her, da stand der 39-Jährige vor der Entlassung. Lange spielten die Rheinhessen in der vergangenen Saison gegen den Abstieg, die Systemumstellungen des Trainer-Novizen befeuerten angesichts des Misserfolgs die Kritik. Doch im Endspurt bekam er es hin, auch weil sich Schwarz anpasste und pragmatischer dachte. „Ich wollte zu schnell zu viel“, gab er im Nachhinein gegenüber dem SWR zu.

Am Ende gelang der Klassenerhalt dann doch vorzeitig, was das Profil des Trainers aus dem eigenen Stall schärfte. Seitdem ist er nämlich nicht mehr nur der Mann, dem der Makel des Drittliga-Abstiegs mit der U 23 des Clubs anhaftet, sondern der Retter, der den Ligaverbleib brachte. Der Fußball, er ist eben ein schnelllebiges Geschäft – längst auch beim FSV Mainz 05, der lange Zeit als der etwas andere Club galt.

Doch im zehnten Jahr Erstklassigkeit nacheinander hat sich auch hier etwas verändert. Der Verein brachte großartige Trainer wie Jürgen Klopp und Thomas Tuchel hervor, die den Fußball nicht nur prägten, sondern veränderten. Mainz galt als Taktik-Fabrik und gallisches Dorf, das sich dank seiner Expertise auf der Bank immer mal wieder gegen die Etablierten durchsetzt, vielleicht sogar im Europapokal mitmacht. Insofern war der Club in den vergangenen Jahren auch so etwas wie das Opfer seines eigenen Erfolgs. Denn die Bundesligazugehörigkeit wird mittlerweile als selbstverständlich angesehen, zwangsläufig gilt der Abstiegskampf als Krise.

Die enttäuschenden Zuschauerzahlen – auch in dieser Saison – belegen das. 28 705 Fans kamen im Südwestderby gegen den VfB Stuttgart, triste 21105 Besucher sahen am Samstag den Sieg über Augsburg. Der FSV ist für die Mainzer nicht mehr so sexy wie in früheren Zeiten, als es diesen riskanten, rücksichtslosen, spektakulären Hochgeschwindigkeits-Fußball von Klopp und Tuchel gab. Sie prägten den Verein, machten ihn zur Marke, gaben ihm eine Identität. Und deswegen bleiben sie für jeden Nachfolger der Maßstab. Das ist fraglos ungerecht gegenüber Schwarz, den Fan interessiert das aber nicht.

In Mainz sind die Verantwortlichen deshalb daran interessiert, nach all den Turbulenzen zunächst einmal Ruhe in den Verein zu bekommen. Sie riefen vor der Saison den Slogan „Unser Traum lebt“ aus und wollen damit das Bewusstsein stärken, dass die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt eben nicht zwangsläufig auch ein Erstliga-Standort sein muss. „Es darf nie eine Selbverständlichkeit sein, den Klassenerhalt zu feiern“, sagte Schwarz im Sommer und hatte dabei gewiss auch den gewaltigen Aderlass im Hinterkopf.

Der Verlust der Leistungsträger Abdou Diallo (Dortmund), Suat Serdar (Schalke), Yoshinori Muto (Newcastle) und einiger anderer Spieler schmerzte, spülte aber immerhin 55 Millionen Euro in die Kasse. 30 Millionen Euro – und somit so viel wie noch nie – gaben die Rheinhessen allerdings auch wieder aus. Sie legten ihr Geld in Talenten wie Jean-Philippe Mateta (21), Aaron Martin (21), Pierre Kunde (23) und Moussa Niakhate (22) an, die bislang blendend einschlugen und die Hoffnung auf die Rückkehr zum gallischen Dorf befeuern.

Denn es gibt fraglos ein paar Parallelen zu früheren Zeiten. In der noch jungen Saison arbeiten die Mainzer aggressiv gegen den Ball, sie zeigen Leidenschaft und das aus Klopp- und Tuchel-Zeiten bekannte Draufgängertum. „Wir wollen Woche für Woche den typischen Mainz- 05-Fußball fabrizieren. Die Leute sollen merken, dass wir uns komplett verausgaben und mit einer maximalen Intensität in die Spiele hineingehen“, sagte Schwarz vor Saisonbeginn. Bislang hat er Wort gehalten.

