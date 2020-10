Die Stadt, der Berg und das Idol

Mannheim.Sein Name prägt Kaiserslautern noch immer. Es gibt die Fritz-Walter-Schule. Das Fritz-Walter-Museum. Die Fritz-Walter-Tour, beginnend am Geburtshaus des berühmtesten Sohnes der 100 000-Einwohner-Stadt in der Pfalz. Den Fritz-Walter-Cup, veranstaltet von der Fritz-Walter-Stiftung. Das Fritz-Walter-Stadion. Und die Fritz-Walter-Straße, die hinauf zum 286,50 Meter hoch gelegenen Betzenberg führt. Nicht verwunderlich bei den Verdiensten des Ausnahmefußballers. Treffsicher erklärt von einem Schüler auf die Frage, wer Fritz Walter sei: „Das ist der, der Kaiserslautern erfunden hat.“

Vom Metzger aufgepäppelt

Von Ruhm konnte der viel Geehrte früher nicht einmal träumen in der Bismarckstraße 24, wo die Eltern die Gaststätte „Zum Walter“ betrieben, später mal Fischrestaurant, mal „Stammhaus Walter“. Treffend für den Ort, der gewissermaßen Geburtsstätte für die herausragende Rolle des 1. FC Kaiserslautern war: die „Walter-Elf“. Neben Friedrich und zwei Schwestern wuchsen hier Ottmar, 1954 ebenfalls Weltmeister, und Ludwig auf. Der dritte Walter im Fußballbunde musste seine FCK-Laufbahn wegen einer Kriegsverletzung früh beenden.

Rudi Michel, auch in Kaiserslautern geborene Sportreporter-Legende, erinnerte sich an „des klää Fritzje“, von dem alle schwärmten. Viele FCK-Freunde gingen weit vor der Anstoßzeit der ersten Mannschaft zum „Betze“, wenn die Jugend mit dem Ausnahmetalent das Vorspiel bestritt.

Bei den „Großen“ durfte Fritz mit 17 Jahren erst mitwirken, nachdem er durch Metzger Speyerer aufgepäppelt worden war und ein ärztliches Attest vorlag. Beim Debüt gelang ihm am 27. März 1938 gegen den 1. FC Pforzheim (5:5) auch gleich sein erstes Tor.

Der Krieg unterbrach die Karriere jäh. Bei seiner Rückkehr fand Fritz Walter 1945 eine zerstörte Stadt vor. Er entschied sich gegen seine frühere Arbeit in der Sparkasse und für die Konzentration auf Fußball, er belebte den Verein als Trainer und Geschäftsführer.

Den Stadtkommandanten in der französischen Besatzungszone, bei dem seine spätere Ehefrau Italia Bortolucci als Dolmetscherin tätig war, überzeugte er, den Betzenberg freizugeben. Gegenleistung: Training mit französischen Soldaten. Parallel baute Fritz Walter die Mannschaft auf: sportlich im Training und körperlich auch durch „Kalorienspiele“ in kargen Zeiten gegen Dorfvereine, die die Gage in Naturalien entrichteten: Gemüse, Obst, Kartoffeln, Wein, Tabak.

Bald waren die „Roten Teufel“ in Deutschland führend und wären auch international für eine solche Rolle prädestiniert gewesen. Doch den Europacup gab es noch nicht. Fünfmal in acht Jahren stand der FCK im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, 1951 und 1953 wurde die Meisterschaft gewonnen. Menschenmassen empfingen die Mannschaft, tauften die Stadt auf Transparenten in „Walterslautern“ um.

Im Mittelpunkt: Fritz Walter, der, ganz Künstler, oft an seinen Fähigkeiten zweifelte, Lampenfieber hatte. Dabei war er Supertechniker, torgefährlicher Regisseur, kämpferisches Vorbild. Ein Fußballgenie, dem 1956 ein Jahrhunderttor gelang: Im Hechtsprung traf er den Ball mit der Hacke vor 120 000 Zuschauern in Leipzig beim 5:3-Sieg im prestigeträchtigen Vergleich gegen Wismut Karl-Marx-Stadt als Tabellenführer der damaligen DDR-Oberliga. Dafür liebte ihn der Anhang.

Kino und Waschsalon eröffnet

Schon vor dem WM-Triumph hatte Fritz Walter in Kaiserslautern einen Waschsalon eröffnet, dazu ein Kino, für dessen Bau er vom FCK 45 000 D-Mark Darlehen erhielt. Während der FCK für den Verstoß gegen das Vertragsspielerstatut zu einer 3000-DM-Strafe verurteilt wurde, sprach der DFB den bald zum ersten Ehrenspielführer ernannten Fritz Walter frei.

Seinem Verein, dem er trotz verlockender Angebote treu blieb, war Fritz Walter auch nach der Karriere eng verbunden wie der Pfalz, wo schon lange Fritz-Walter-Sekt und Fritz-Walter-Bier produziert werden. Er wurde Ehrenbürger der Stadt und auch des Landes Rheinland-Pfalz.

Trainer wollte er nicht wieder sein, obwohl er seit 1957 im Besitz der Lizenz war: Nummer 469, ausgestellt von Sepp Herberger, nach einem fünftägigen (!) Lehrgang. Er fieberte mit dem FCK, feierte die Meistertitel 1991 und 1998, war 1996 beim Abstieg geschockt. Als Botschafter unterstützte er Kaiserslauterns Bewerbung für die WM 2006. Bei einer Ausstellung zu diesem Weltereignis konnte per Knopfdruck für Fritz-Walter-Wetter gesorgt werden: Regen, den der Namensgeber nicht nur beim WM-Finale 1954 mochte.

Erleben durfte er die WM 2006 nicht mehr: Nach seinem Tod vom 17. Juni 2002 nahmen 8000 Trauergäste Abschied von einem Idol, auf dessen Ehrenplatz – Block C, Reihe 14. Rote Rosen, Palmenzweige und ein Foto von seiner ein Jahr zuvor verstorbenen Italia und ihm standen - in seinem Stadion.

