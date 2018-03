Die Verlierer unter Korkut

Anzeige

Stuttgart.Sportliche Erfolge können auch Verlierer produzieren. So gewann der VfB Stuttgart zuletzt dreimal nacheinander mit 1:0, maßgeblichen Anteil daran hatte beim Fußball-Bundesligisten aber nur etwa die Hälfte des Kaders. Der Rest schaute meistens nur zu. „Ich bin kein Fan großer Veränderungen von Woche zu Woche“, sagte der VfB-Trainer Tayfun Korkut am Freitag und wird im Spiel beim Tabellenletzten 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr) womöglich zum dritten Mal in Serie auf die gleiche Startelf setzen. Wichtig sei ihm, dass sich eine Mannschaft einspiele.

Warum sollte er anders handeln? Aus vier Spielen ohne Niederlage unter seiner Leitung hat der VfB zehn Punkte geholt, aus einem Abstiegskandidaten unter seinem Vorgänger Hannes Wolf ist unter Korkut ein Team entstanden, das sich mit drei Punkten in Köln fast schon aller Sorgen entledigen könnte. „Wir wissen, dass die Kölner mit allem, was sie haben, gegen den Abstieg ankämpfen werden“, meinte er. „Aber wir kommen mit einer Serie und wollen sie dort ausbauen.“

Wiedersehen mit Terodde

Fast keinen Anteil an diesem Lauf hatten aber zum Beispiel die Offensivtalente Chadrac Akolo und Anastasios Donis, die der VfB im vergangenen Sommer verpflichtet hatte. Unter Wolf noch als Zukunftshoffnungen gepriesen, sitzen sie derzeit meist nur auf der Bank. „Ich muss mir viel Gedanken um den Kader machen, unabhängig von der ersten Elf“, sagte Korkut daher nun.