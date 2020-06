Die Wende erzwingen

Mainz.An Motivation fehlt es nicht beim FSV Mainz 05. Das Rhein-Main-Derby am Samstag bei der wiedererstarkten Frankfurter Eintracht in der WM-Arena ohne Zuschauer wollen die 05er endlich zu einem Big Point im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga drehen und die Wende einleiten. Trainer Achim Beierlorzer, der seit dem Ende der Corona-Zwangspause noch auf den ersten Sieg wartet, glaubt an das kleine Wunder. „Der Rückschlag durch das 0:1 gegen Hoffenheim ist verkraftet. Man wird nicht immer für den hohen Aufwand belohnt. Wir müssen wieder all unsere Energie auf den Platz bringen. Mit dem Glauben an unsere Stärke wollen wir die drei Punkte.“

Zur Unterstützung des Franken kehrt Sportvorstand Rouven Schröder nach ein drei Partien auf der Tribüne in Frankfurt wieder auf die Bank zurück. „Ich will wieder nah dran sein. Wir sind ja nicht abgeschlagen, haben alles selbst in der Hand“, betonte der 42-Jährige. Die Mainzer Profis haben unter der Woche nicht mit Selbstkritik gespart. Beierlorzer meint, im Training die Reaktion der spielenden Belegschaft gespürt zu haben. „Die Truppe ist sehr ernsthaft und fokussiert bei der Sache“, erklärte der 52-Jährige. dpa

