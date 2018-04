Die wirklich allerletzte Chance

Anzeige

Köln.Mit Wut im Bauch will der 1. FC Köln nach der 0:6-Blamage von Hoffenheim seine vermutlich letzte Chance auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga nutzen. „Jeder Spieler ist wütend“, berichtete Trainer Stefan Ruthenbeck zwei Tage vor dem „Spiel mit finalem Charakter“ des Vorletzten gegen den Tabellen-16. Mainz 05: „Wir haben uns blamiert in Hoffenheim. Das will man so nicht stehenlassen.“

Im mutmaßlichen „Abstiegsendspiel“ am Samstag (15.30 Uhr) wolle er von seinem Team „ein anderes Gesicht sehen“, erklärte Ruthenbeck – und will es deshalb auch auf einigen Positionen verändern. „Wir brauchen Spieler, die nicht ganz so negativ sind“, erklärte er. Das „wichtigste Spiel der Saison“ sieht Ruthenbeck bei allem Druck aber auch als große Chance an: „So nahe wie jetzt waren wir außer am zweiten Spieltag noch nie dran am Relegationsplatz.“

An das vorige Heimspiel gegen die Mainzer haben die Kölner noch beste Erinnerungen: Durch das 2:0 am 34. Spieltag der Vorsaison machten sie ihr Europacup-Comeback nach 25 Jahren perfekt. Die Spieler wurden nach dem Schlusspfiff von den Fans auf Händen getragen – vielen FC-Fans kommen diese Bilder inzwischen aber vor, als seien sie viele Jahre und nicht nur zehneinhalb Monate her.