Die Youth League bleibt umstritten

Nyon/Sinsheim.Ein europäisches Fußball-Halbfinale mit dem FC Barcelona, FC Chelsea, FC Porto – und der TSG 1899 Hoffenheim. Die Youth League, die Jugend-Ausgabe der Champions League, macht es möglich. Beim Bundesligisten aus dem Kraichgau sind sie derzeit mächtig stolz auf den Nachwuchs, der sogar die Talente von Real Madrid aus dem Wettbewerb geworfen hat. Der Wettbewerb an sich – 2013/2014 erstmals ausgetragen – ist jedoch weiter umstritten. Kritik gibt es vor all allem daran, dass die aufwendigen Reisen den ohnehin stressgeplagten Kickern viel Schulzeit rauben.

So hat DFB-Juniorentrainer Frank Kramer die Organisation als „höchst bedenklich“ bezeichnet. Alleine durch Auswärtsspiele in der Gruppenphase, so der 46-jährige Coach der deutschen U 18, würden die Spieler dreimal bis zu drei Tage in der Schule fehlen. „Wir reden hier bei vielen Spielern vom Abiturjahrgang. Allein durch die Youth League entstehen unglaubliche Fehlzeiten“, sagte Kramer.

Außerdem sei die zusätzliche körperliche Belastung für die Spieler aus der A-Jugend-Bundesliga sehr hoch: „Sie hätten im November, Dezember mal die Spieler sehen sollen, die in der Youth League am Start waren. Die Jungs gingen am Stock. Die waren komplett durch.“

Abi-Prüfung statt großer Feier

Hoffenheims Nachwuchsdirektor Dirk Mack bezeichnet Spiele auf diesem Niveau als „unglaublich wertvolle Erfahrung“. Mit Partnerschulen und dem Jugendsportförderungs-Projekt „Anpfiff ins Leben“ gebe es individuelle Lernpläne: In der Akademie der TSG geben über 20 Lehrer Nachhilfeunterricht. Im Team von Trainer Marcel Rapp hätten etwa ein halbes Dutzend Talente ihr Abitur schon in der Tasche, der Rest mache es in diesem Jahr – oder stehe in Ausbildung oder Studium.

Die Hoffenheimer treten am Freitag (14 Uhr/Sport1) im Halbfinale in Nyon gegen den FC Porto an. Danach spielen die Youth-League-Sieger FC Barcelona und FC Chelsea um den Einzug ins Finale, das am gleichen Ort am Montag (18 Uhr) ausgetragen wird. Falls der Tabellenvierte der Junioren-Bundesliga am Ende überraschend triumphieren sollte, wird die Feier wohl nicht ausufern: Am Tag danach stehen für einige Spieler Abi-Prüfungen an.

In der Youth League können hochveranlagte Kicker schon mal den Duft der großen weiten Fußball-Welt schnuppern. Nur eine einstellige Prozentzahl der Talente schaffen aber irgendwann den Sprung aus den Leistungszentren in eine europäische Topliga. Weit über eine Milliarde Euro haben die Bundesligisten seit 2002 in ihre Nachwuchsleistungszentren gesteckt. Einerseits stocken die Clubs damit ihre Profikader auf, manche Talente aus dem eigenen Verein werden später sogar für viel Geld abgegeben.

„Sportlich ist die Youth League ein Gewinn für alle Beteiligten“, sagt Meikel Schönweitz, Cheftrainer der Nachwuchs-Nationalteams. „Die Begleiterscheinungen – Anpassung des Trainingsrhythmus und Fehlzeiten in der Schule – zu kompensieren, ist eine Herausforderung.“

