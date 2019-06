Die Zweifel am Wunderkind

Dortmund.Sein erstes Spiel in der Fußball-Bundesliga darf Youssoufa Moukoko frühestens am 20. November 2020 absolvieren. Denn an diesem Tag wird das allüberall als Wunderkind bezeichnete Ausnahmetalent von Borussia Dortmund 16 Jahre alt. „Offiziell“ würden manche hinzufügen. Denn daran, dass der Stürmer heute erst 14 Jahre ist, hegt manch einer Zweifel. Klar scheint: Moukoko steht vor einer großen Karriere.

Denn wo der Deutsch-Kameruner auch spielt, er trifft und trifft und trifft. Und das eben dann auch in höheren Altersklassen. Für den FC St. Pauli schoss er als Zehnjähriger 23 Tore in 13 Spielen in der U-15-Regionalliga. Für die U 17 von Dortmund, die am Sonntag gegen den 1. FC Köln das Finale um die deutsche B-Jugend-Meisterschaft trotz eines Treffers von Moukoko verlor, nun 83 Treffer in zwei Saisons. Seine 46 Tore in dieser Spielzeit sind Rekord. Weswegen Moukoko direkt in die U 19 befördert wird.

Riesen-Hype bei Instagram

„Wir sehen diese Altersklasse für ihn als den richtigen Jahrgang an“, sagte Dortmunds Nachwuchs-Chef Lars Ricken der „Bild“-Zeitung: „Das entspricht seiner Leistungsfähigkeit.“ Der Teenager selbst erklärte: „Ich hoffe nicht, dass die Leute denken, dass ich in der U 19 wieder 46 Tore schieße. Ich muss da erstmal klarkommen und sehen, was da so passiert.“

Doch die langfristigen Ziele klingen weniger bescheiden. „Wenn ich ehrlich bin, ist es mein Ziel, Profi in Dortmund zu werden, mit der Borussia die Champions League zu holen und den Ballon d’Or zu gewinnen“, sagte er der „Sport Bild“ im November 2018.

Denn auch wenn er noch nicht im Rampenlicht der Bundesliga auftauchte, ist um Moukoko schon ein Riesen-Hype entstanden. Bei Instagram hat er 318 000 Follower. Und damit mehr als die BVB-Profis Thomas Delaney (126 000), Nico Schulz (72 000), Marwin Hitz (64 000) und Ömer Toprak (24 000) zusammen. Auch einen millionenschweren Ausrüster-Vertrag soll er schon in der Tasche haben. Und überhaupt: Alle achten auf ihn, alle reden über ihn. Über seine vielen Tore. Und über die Zweifel beim Geburtsdatum. „Die letzte Saison war hart für mich. Mit den ganzen Geschichten“, sagte er.

Zumindest gänzlich ausgeräumt wurden die Bedenken aber nie. Sogar U-23-Teammanager Ingo Preuß sagte 2017 in einem „spox“-Interview: „Ich könnte mir bei Youssoufa vorstellen, dass sein Alter lediglich geschätzt worden ist. Vielleicht ist er in Wirklichkeit ein, zwei Jahre älter.“ Ricken betonte derweil immer, das angegebene Alter sei Fakt, der Verein verwies auf beglaubigte Geburtsurkunden. Der Deutsche Fußball-Bund erklärte auf Anfrage der „Bild“, man vertraue „in dieser Angelegenheit den Angaben des Heimatvereins des Spielers“. Doch selbst wenn er ein oder zwei Jahre älter wäre, wären Moukokos Leistungen und Torquoten immer noch beachtlich. dpa

