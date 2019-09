Diegos Denkmal

Mannheim.Über kaum einen Fußballer sind so viele öffentliche Urteile gefällt worden wie über den wahrscheinlich besten überhaupt: Diego Armando Maradona (Bild). Fußballerisch überragend, aber menschlich schwach, heißt es gern. Und auch die Protagonisten in „Diego Maradona“, der am Donnerstag erschienenen Film-Doku des britischen Regisseurs Asif Kapadia, kommen nicht ganz ohne Befangenheiten

...