Dominant und siegreich

Augsburg.Julian Nagelsmanns Leipziger Passmaschinen dürfen weiter vom zweiten DFB-Pokal-Finale nach 2019 träumen und haben die Hoffnungen des FC Augsburg auf eine Überraschung zerstört. Trotz drückender Dominanz und Chancen fast wie am Fließband vor allem in der ersten Hälfte zog Champions-League-Halbfinalist RB Leipzig am Ende nur mit 3:0 (1:0) ins Achtelfinale des Cup-Wettbewerbs ein.

Willi Orban bescherte RB Leipzig in dem Duell zweier Fußball-Bundesligisten vor der Mini-Winterpause in der 11. Minute schon früh die verdiente Führung. Erst Joker Yussuf Poulsen (75.) beseitigte dann alle Zweifel an einem Comeback der phasenweise an die Wand kombinierten Augsburger. Angeliño (82.) setzte mit einem Traumschlenzer sogar noch einen drauf.

Von der ersten Minute an herrschte im Strafraum der Augsburger Ausnahmezustand. Die Leipziger entfachten in der ersten halben Stunde einen Dauerdruck, dem die Hausherren mit einer Viererkette in der Abwehr und einer Fünferkette im Mittelfeld standhalten wollten. Das gelang jedoch nicht lange. Nach nicht einmal 15 Minuten krönte Orban den Einbahnstraßen-Fußball seiner Leipziger mit der verdienten Führung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020