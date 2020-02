Dortmund bereit für Tuchel und Neymar

Dortmund.Paris kann kommen! Mit dem überzeugenden Auftritt beim 4:0 (1:0) über Eintracht Frankfurt schöpft Borussia Dortmund Mut für das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr/DAZN) gegen den französischen Meister um den ehemaligen BVB-Coach Thomas Tuchel. Vor allem die starke Leistung der zuvor gescholtenen Defensive stimmte alle Beteiligten zuversichtlich. „Es waren viele gute Sachen heute. Wenn wir das mitnehmen, werden wir gegen Paris eine sehr gute Chance haben“, befand Abwehrchef Mats Hummels. Neuzugang Emre Can klang ähnlich euphorisch: „Wenn wir alle zusammen so verteidigen, kann das hier ganz groß werden.“

Weltstars wie Neymar oder Kylian Mbappé werden der BVB-Defensive allerdings mehr abverlangen als die an diesem Tag biederen Frankfurter. Nicht nur aus sportlichen Gründen ist das Duell mit Paris brisant. Das Wiedersehen mit Tuchel verleiht der Partie zusätzlichen Reiz. Der im Sommer 2017 im Unfrieden vom BVB geschiedene Fußball-Lehrer sieht die Partie jedoch nicht als Chance, alte Rechnungen zu begleichen. „Dieses Spiel ist keine Bühne, um irgendetwas aufzuarbeiten. Die Dinge sind aufgearbeitet und verarbeitet für mich“, sagte Tuchel der „Welt am Sonntag“.

Den jüngsten Schlagzeilen, die an sein gespanntes Verhältnis zu BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und an die Gründe für die damalige Trennung erinnern, kann der 46-Jährige nichts abgewinnen: „Ich habe entschieden, mich nicht in den Mittelpunkt der ganzen Geschichte zu stellen, sondern die Mannschaft gut vorzubereiten. Die hat damit nichts zu tun.“

Auf die Abwehr war Verlass

Bei allem Respekt vor dem Starensemble aus der französischen Hauptstadt werteten alle Dortmunder den Auftritt gegen Frankfurt als Mutmacher. Schließlich war das 4:0 auch ein Sieg über die eigenen Zweifel. Anders als beim Pokal-Aus in Bremen (2:3) oder dem anschließenden 3:4 in Leverkusen war auf die Abwehr diesmal Verlass. Diese Stabilität bereitete allen Beteiligten mehr Freude als die erneut hohe Trefferzahl. „Das war die Reaktion, die die Mannschaft zeigen wollte. Nach zwei Niederlagen mussten wir liefern, und das haben wir heute gemacht“, kommentierte Abwehrspieler Lukasz Piszczek.

Auf der Suche nach der Balance zwischen Defensive und Offensive machte die Borussia beachtliche Fortschritte und ließ nur einen gegnerischen Torschuss zu. „Das vergangene Wochenende war uns eine Lehre. Heute hat man gesehen, wie konzentriert jeder auf dem Platz gestanden und nach hinten gearbeitet hat. So könnte es weitergehen“, sagte Torhüter Roman Bürki. dpa

