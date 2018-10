Dortmunder Offensivkunst

Stuttgart.Rundum zufrieden wirkte Lucien Favre nicht. Obwohl seine Dortmunder Tabellenführer einfach weiter beeindruckten wie vor der Länderspielpause und so reichlich Tore schießen wie nie zuvor in ihrer Bundesliga-Historie, übernahm der Trainer die Rolle des Mahners. „Die zweite Halbzeit war gut, aber nicht so gut. Wir haben etwas Mühe gehabt“, sagte der Perfektionist nach dem klaren und verdienten 4:0 (3:0)-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart. „Wenn sie ein Tor machen, weiß ich nicht, was passiert.“

Nach einem gelungenen Nachmittag, an dem die schnellen Offensivkünstler von Borussia Dortmund dem neuen VfB-Trainer Markus Weinzierl den Einstand gründlich verdarben, wollte Kapitän Marco Reus nicht allzu selbstkritisch sein, stellte aber ebenfalls klar: „Man merkt schon, dass wir noch einiges zu tun haben.“

Die warnenden Worte mögen auch so zu interpretieren sein, dass die Westfalen noch besser werden können und wollen – und wissen, dass sie sich am Mittwoch in der Champions League gegen Atlético Madrid kaum Nachlässigkeiten wie in der zweiten Hälfte erlauben dürfen. In der Bundesliga festigte der BVB seine Rolle als Titelaspirant, ist als einziger Club noch ungeschlagen, sogar wettbewerbsübergreifend, und imponiert mit Toren, Toren, Toren. 27 Mal waren die Dortmunder schon erfolgreich, so zahlreich wie noch nie nach nur acht Spieltagen.

Alcácer zur Halbzeit raus

Eindrucksvoll setzte auch der vom FC Barcelona ausgeliehene Alcácer seinen famosen Torrausch fort, er hat in nur 106 Bundesliga-Minuten nun siebenmal getroffen. Die Dortmunder wollen ihn halten und die Kaufoption ziehen. „Im Moment spricht wenig dagegen, um ehrlich zu sein“, sagte Sportdirektor Michael Zorc im TV-Sender Sky. „Es sieht auch alles gut aus.“ Bisher sei offiziell mit Barcelona jedoch noch nicht darüber gesprochen worden. Bei seiner Startelf-Premiere in der Bundesliga blieb der 25-jährige Alcácer wegen Oberschenkelproblemen allerdings nach der Halbzeit draußen. dpa

