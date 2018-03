Draxler reagiert stinksauer

Anzeige

„Es ist schwer zu akzeptieren, dass wir so sang- und klanglos ausgeschieden sind“, moserte Draxler. Die logische Frage nach einem bevorstehenden Umbruch des aus Katar finanzierten Spitzenkaders nervte ihn. „Umbruch ist immer so ein Wort. Wir haben im Sommer schon 400 Millionen in die Hand genommen“, erinnerte er an die Mega-Investitionen der Franzosen, die zumindest in dieser Saison nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben.

Draxler gestand: „Jeder hat gespürt, dass das Spiel nicht mehr kippen wird.“ Er habe „auf die Tube drücken wollen“. Doch seinen Kollegen sprach er den Willen zur Wende ab. „Alle haben das Spiel gesehen. Wir haben uns den Ball ordentlich hin und her geschoben. Aber dafür kannst du dir nichts kaufen.“

Zu viele Fehlentscheidungen

Dem 46 Jahre alten Basken Unai Emery werden fast genau ein Jahr nach dem 1:6-Desaster in Barcelona nicht nur die schlechten Ergebnisse, sondern auch viele taktische und personelle Fehlentscheidungen angelastet. Auch Bundestrainer Joachim Löw wunderte sich auf der Tribüne über die taktische Ausrichtung der Pariser mit drei eher defensiven Mittelfeldkräften, die die Offensivabteilung mit Edinson Cavani, Angel de Maria und Mbappé kaum in Szene setzen konnten. In Frankreich herrschte aber kaum Mitleid mit den Parisern. Ganz im Gegenteil: Das Millionärs-Ensemble wurde von Medien, aber auch von Fans und Profis mit Häme überschüttet.

Senegal-Nationalspieler Issa Cissokho vom SC Amiens twitterte: „Wenn die Schiris nicht so pfeifen wie in der Ligue 1 ist es zwangsläufig ausgeglichener.“ „Tout ça pour ça“ („Das alles für das“) titelte die Sportzeitung „L’Equipe“ auch mit Blick auf die teuren Spielereinkäufe. „Paris verloren“, bilanzierte „Le Parisien“. Die Niederlage zeige die Grenzen von PSG auf.

Die südfranzösische Zeitung „La Provence“ machte sich über „La Degringolada“, so etwas wie den „chaotischen Untergang“ von PSG lustig. Das Blatt widmete dem aus Marseille stammenden Real-Trainer Zinedine Zidane sogar eine Lobeshymne in Gedichtform. Bei der Suche nach einem Emery-Ersatz steht „Zizou“ übrigens nach Medienberichten neben dem früheren Barcelona-Trainer Luis Enrique und Brasilien-Coach Tite ganz oben auf der „Wunschliste“ der Ölscheichs.

