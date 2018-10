Drei Punkte als Geschenk

Mainz.Seinen 40. Geburtstag hat Sandro Schwarz am vergangenen Mittwoch ganz „unspektakulär“ gefeiert. Gegen ein nachträgliches Geschenk in Form von drei Punkten hätte der Trainer des FSV Mainz 05 am Sonntag (18 Uhr) im Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach aber nichts einzuwenden. „Die Arbeit geht vor, wir haben schließlich Gladbach vor der Brust. Wir haben zweimal trainiert und es gab viel Kuchen. Der 50. wird vielleicht mal groß gefeiert“, berichtete Schwarz.

Die bevorstehende Partie beim Tabellendritten war ihm wichtiger als eine rauschende Party. „Wir wollen an die gute Partie beim 0:0 gegen Hertha BSC anknüpfen. Wir haben die Pause intensiv genutzt, individuell gearbeitet, um die Energie in der Offensive für das richtige Ergebnis zu haben“, erklärte Schwartz.

Mit vier Gegentoren stellen die Mainzer nach sieben Spieltagen die beste Abwehr der Liga, aber mit nur vier Toren auch den schwächsten Angriff. „Im Training klappt es gut. Ich habe nicht den Eindruck, die Torflaute hängt in den Kleidern. Das ist kein großes Thema“, betonte Schwarz. Auch die Serie von vier sieglosen Spielen schreckt ihn nicht: „Uns fehlt nur das Quäntchen Glück für die Belohnung.“

Boetius’ Einsatz fraglich

Mit der Borussia vom Niederrhein treffen die 05er nach Hertha BSC auf den nächsten Bayern-Besieger. 15 Tore hat das Team von Dieter Hecking bereits erzielt und alle drei Heimspiele gewonnen. „Wir haben die Stärken und Schwächen des Gegners analysiert, wir wissen, welche Räume uns angeboten werden, um selbst Torgefahr zu entwickeln“, erklärte Schwarz dazu.

Während der Einsatz des Niederländers Jean-Paul Boetius nach einem Schlag aufs Sprunggelenk fraglich ist, kehrten alle international geforderten 05er unverletzt zurück: Selbstvertrauen tankte neben Alexandru Maxim (Tor für Rumänien) und Jean-Philippe Mateta (Frankreichs U 21) auch Levin Öztunali in der deutschen U 21. dpa

