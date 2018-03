Droht Neymar sogar das WM-Aus?

Anzeige

Rio de Janeiro/Paris.Brasiliens Superstar Neymar könnte nach Angaben seines Arztes wegen einer Fußverletzung länger ausfallen als zunächst angenommen. Der 26 Jahre alte Stürmer von Paris Saint-Germain (PSG) werde möglicherweise eine Zwangspause von bis zu drei Monaten einlegen müssen, sagte der Mannschaftsarzt der „Seleçao“, Rodrigo Lasmar, gestern bei Neymars Ankunft in Brasilien. Damit könnte Neymar erst kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer in Russland wieder fit werden. Nach einer ersten Diagnose in Paris hatte sich der Brasilianer am Wochenende einen Haarriss in Mittelfußknochen zugezogen. Lasmar sagte dagegen dem Fernsehsender Globoin Rio de Janeiro: „Es war ein relevanter Knochenbruch im Mittelfuß.“ dpa