DSV-Mutmacher auf der Streif

Kitzbühel.Diesen Rückenwind nehmen die deutschen Ski-Asse vor den Heimrennen gerne mit. Mit einem Top-Ten-Rang durch Andreas Sander und drei weiteren beachtlichen Vorstellungen im Super-G von Kitzbühel hat eine geschlossen solide Speed-Mannschaft die Vorfreude auf den Kandahar-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen in knapp zwei Wochen deutlich erhöht. Sander als Neunter, Romed Baumann als Elfter, dazu Josef Ferstl auf Rang 13 und Dominik Schwaiger auf Platz 17: Nach einem zuvor schon beachtlichen Abfahrts-Wochenende glückte den deutschen Alpin-Sportlern auch der Nachschlag auf der schwierigen Streif am Montag. „Das gibt viel Selbstvertrauen“, sagte Sander. Den Sieg holt Vincent Kriechmayr aus Österreich. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021