Duell der Gegensätze um Europas Thron

Klopp wäre schon froh, einmal Europas Thron zu besteigen. 2013 war er mit Borussia Dortmund ganz dicht dran, doch am Ende setzten sich die Bayern durch. Von sechs großen Endspielen hat der Star-Coach nur eines gewonnen, ein Makel in seiner Vita. Zum Vergleich: Zidane stand als Trainer mit Real in sieben Endspielen – und gewann alle. Was der Weltmeister von 1998 auch anpackt, es wird zu Gold.

Was Real heute ist, war Liverpool in den 70er und 80er Jahren, als Kevin Keegan und Co. die „Kings of Europe“ waren. Erfolgsdenken, das noch heute im Norden Englands gilt. „In Melwood hängen sie keine Silbermedaillen auf. Das ist schade, aber so ist das Spiel. Wir haben noch einen Job zu erledigen“, sagt Klopp.

Zentrale Rolle für Toni Kroos

Um das große Ziel zu erreichen, sind in erster Linie die „Fab Three“ gefragt. 90 Tore schossen Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino zusammen in dieser Saison. Bleibt für Klopp zu hoffen, dass der Fastenmonat Ramadan die beiden Erstgenannten nicht entkräftet. Um das Trio zu stoppen, ist auch Kroos gefragt. „Ich weiß, wie Jürgen Klopps Teams spielen. Sie werden kämpfen wie Tiere“, sagt der Weltmeister.

Klopp oder Kroos, da schlagen auch bei DFB-Chef Reinhard Grindel „zwei Herzen in der Brust“. Wie auch immer: „Ein klein bisschen werden wir Deutschen auch gewinnen“, sagt Grindel. Zumal in Liverpool-Schlussmann Loris Karius ein weiterer Deutscher auf dem Platz stehen wird. Der Ex-Mainzer ist nach einem holprigen Start zu einem sicheren Rückhalt bei Liverpool geworden. Sechsmal stand in der laufenden Champions-League-Saison bei ihm die Null, besser war keiner.

Unterstützt wird Liverpool von 17 000 Fans, die ungeachtet der unverschämten Hotelpreise (mitunter mehr als 1000 Euro die Nacht) Rot zur neuen Modefarbe auf dem Prachtboulevard Kreschatik gemacht haben. dpa

