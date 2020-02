Dynamo geht in Berufung

Dresden.Das DFB-Sportgericht hat den Einspruch von Zweitligist Dynamo Dresden gegen die Wertung des Spiels gegen Darmstadt 98 abgewiesen. Dresden hatte das Spiel am 7. Februar 2:3 verloren, argumentierte aber, der Videoschiedsrichter habe beim nicht gegebenen 3:3 unberechtigterweise eingegriffen. Der Club will nun in die nächste Instanz, die mündliche Verhandlung vor dem Sportgericht gehen,

„Die Entscheidung des Schiedsrichters ist als Tatsachenentscheidung nicht anfechtbar. Es lässt sich auch kein Regelverstoß des Unparteiischen oder ein Fehler des Videoassistenten erkennen“, begründete Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, das Urteil. dpa

