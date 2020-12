Eberl nennt Zahlen

Frankfurt.Die Frage nach dem Gerücht um einen Wechsel zu Borussia Dortmund beantwortete der frühere Verteidiger Marco Rose erwartet defensiv. „Natürlich wird spekuliert“, sagte der 44-jährige Chefcoach von Borussia Mönchengladbach nach dem 3:3 in Frankfurt. „Wir brauchen volle Energie und jedes Korn, das wir haben, um die Aufmerksamkeit darauf zu haben, was wir hier machen. Ich nehme die Aufgeregtheit deshalb so nicht wahr, weil ich mich wenig damit beschäftige.“

Da Unruhe genau das ist, was Gladbach weder vor noch nach der Weihnachtspause gebrauchen kann, versuchte Borussia-Sportdirektor das angebliche Werben als eher aussichtslos darzustellen. Die Wahrscheinlichkeit sei „sehr groß“, dass der Coach über den Sommer hinaus bleibe, „weil er einen Vertrag hat, weil wir erfolgreich sind und weil es nichts gibt“, sagte Max Eberl. „Momentan liegt die Wahrscheinlichkeit bei 99 Prozent.“

Unwahrscheinlich und unmöglich ist ein Weggang von Rose aber auch nicht. Fünf Millionen Euro Ablöse hält Eberl für einen Trainer wie Rose für zu wenig. Das sagte er der „Sport Bild“. „Das ist wie bei Gehältern: Die wichtigsten Mitarbeiter müssen auch entsprechend verdienen. Ähnlich ist es bei Ablösesummen“, sagte Eberl. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020