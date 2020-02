Eichner soll bleiben

Trainer Christian Eichner muss beim KSC die Wende schaffen. © dpa

Karlsruhe.Den so sehr ersehnten ersten Sieg des Jahres hat Christian Eichner auch bei seiner Heimpremiere als Trainer des Karlsruher SC nicht liefern können. Nach dem Pokal-Aus bei Regionalligist 1. FC Saarbrücken und der Auswärtsniederlage bei Aufstiegskandidat Hamburger SV reichte es im Wildparkstadion gegen Mitaufsteiger VfL Osnabrück nur zu einem 1:1 (1:0). Dennoch: Der KSC will offenbar weiter auf seinen 37 Jahre alten Trainer-Azubi setzen. Der trat noch am Sonntagabend den Weg in die Sportschule Hennef an, um seine Ausbildung zum Fußballlehrer fortzusetzen.

„Ich habe gesagt, wir gehen die weiteren Spiele mit Christian an. An dieser Aussage hat sich nichts geändert“, stellte Sportgeschäftsführer Oliver Kreuzer klar. Der 54-Jährige will zwar den Markt im Auge behalten, das betont er immer wieder. Er werde aber nicht aktiv werden: „Ich wüsste nicht, ob der Mister X hier etwas anderes machen würde.“

Ängstliche Spielweise

In der Tat war Eichners offensivere Handschrift in den vergangenen drei Partien zumindest phasenweise zu erkennen. Doch individuelle Fehler raubten dem Team, das schon acht Pflichtspiele in Serie sieglos ist, mögliche Erfolgserlebnisse – und damit auch weiteres Selbstvertrauen. „Aber Du hast in dem Moment keinen Joystick in der Hand da draußen“, sagte Eichner angesichts des teilweise ängstlichen Sicherheitsfußballs, den seine Spieler in der zweiten Hälfte trotz Überzahl und Führung immer wieder spielten. Die Quittung dafür war der Osnabrücker Ausgleich in der Nachspielzeit durch Marcos Alvarez (90.+3) nach Philipp Hofmanns Treffer zum 1:0 (45.+4).

Auch KSC-Präsident Ingo Wellenreuther sieht Eichner mehr als langfristige denn als Zwischenlösung. Der CDU-Politiker vertraut den handelnden Personen. „Die sportliche Führung muss sich weiter zusammensetzen. Wir können nur versuchen, alles andere fernzuhalten“, sagte er in dem Wissen, dass für eine alternative Lösung weitere finanzielle Mittel erforderlich wären. Zudem weiß er auch, dass der Verein mit der Ausgabe von Aktien beginnen will, wofür ein positives Erscheinungsbild äußerst förderlich wäre.

Am Sonntag in Sandhausen

Den vermutlich wichtigsten Grund für ein Festhalten am Status quo lieferte dann Kreuzer. „Christian hat das absolute Vertrauen der Mannschaft“, stellte er fest. Wegen der Fußballlehrer-Ausbildung muss Ex-Profi Eichner die Spieler aber erst mal allein lassen. „Die Jungs sollen sich freuen, dass ihnen der aktuelle Cheftrainer mal zwei Tage nicht auf den Sack geht. Das werde ich am Mittwoch wieder tun“, sagte er. Am Sonntag werde man dann zum badischen Rivalen SV Sandhausen fahren. „Und dort versuchen wir, ein Heimspiel daraus zu machen.“ dpa

