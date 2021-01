Eichner vermisst Gradlinigkeit

Babacar Gueye (l.) befindet sich noch bis Montag in Quarantäne. © dpa

Karlsruhe.Nach drei Niederlagen in Folge will der Karlsruher SC beim Tabellenletzten Würzburger Kickers den Negativtrend beenden. Geht es nach Trainer Christian Eichner, soll das neue Fußball-Jahr ab Samstag (13 Uhr) von weniger Hoch- und Tiefphasen geprägt sein. „Wir müssen es schaffen, das geradliniger zu halten. Dann kommen auch die Ergebnisse “, sagte der KSC-Coach.

Die bisher unterschiedlichen Phasen seiner Elf seien ihm „zu viel Welle an den Ergebnissen“ gewesen. Zu Saisonbeginn hatte der KSC über akuten Tormangel geklagt, sich danach aber dank vier Siegen in Serie bis in die obere Tabellenhälfte gekämpft. Zuletzt überzeugte aber die Defensive nicht mehr.

Nicht für einen Treffer kann in Würzburg der bislang meist als Joker eingesetzte Senegalese Babacar Gueye sorgen. Der 26-Jährige muss nach einem Heimatbesuch noch bis Montag in Quarantäne bleiben. Fehlen wird beim Start auch Linksverteidiger Philip Heise, der eine Gelb-Rot-Sperre absitzt. Hinter dem Einsatz seines Ersatzmanns Dirk Carlson (Rückenprobleme) steht ebenfalls noch ein Fragezeichen. Während Carlson dennoch keinen Zweifel an seinem Spielwillen ließ, brachte Eichner die Premiere von Nachwuchsmann Jannis Rabold als Überlegung ins Spiel. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.01.2021