Eignungstest für Flick

Im Abschlusstraining: Torwart Manuel Neuer (l.), Trainer Hansi Flick. © dpa

London.Sogar Uli Hoeneß ist in London als Edelfan dabei. Allein das dokumentiert die immense Bedeutung, die das historisch aufgeladene Champions-League-Duell mit dem FC Chelsea für den FC Bayern besitzt. 100 Tage nach dem Rückzug aus dem Präsidentenamt begleitet Hoeneß seine Bayern erstmals wieder auswärts. „Wir haben ja etwas gut zu machen“, sagte der Münchner Ehrenpräsident am Montag in Erinnerung an das bittere „Finale dahoam“ 2012, bevor er mit seiner Ehefrau Susi in der Business Class des Bayern-Fliegers Platz nahm.

An der Stamford Bridge wird Hoeneß auf der Tribüne mitfiebern. „Es wird ein schwieriges Spiel“, prophezeite der 68-Jährige, der sich seit seinem Rückzug im November 2019 öffentlich erstaunlich rar macht. Hoeneß setzt größtes Vertrauen in Geburtstagskind Hansi Flick und das Team um Erfolgsgarant Robert Lewandowski. Die Zielsetzung für diesen Dienstagabend (21 Uhr/Sky) formulierte derweil Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge – und die endet nicht beim Achtelfinale. „Klar haben wir große Ansprüche international“, sagte Rummenigge. Gerade nach dem frühen Achtelfinal-K.o. gegen den FC Liverpool im letzten Jahr „werden wir versuchen, dass die Reise weitergeht“.

Trotz der bitteren Chelsea-Vergangenheit ist das Wiedersehen mit den Blues vor allem ein Wegweiser in die Münchner Zukunft. Wo steht der FC Bayern in Europa? Wie groß muss die Transferoffensive im Sommer ausfallen? Und liefert Flick auch in der Königsklasse? Für den Trainer werden die K.o.-Spiele gegen Chelsea zum Eignungstest auf höchster Ebene, maßgeblich auch für seine Weiterbeschäftigung. dpa

