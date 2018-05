Ein Ende mit Schrecken

Anzeige

Gelsenkirchen.Die verbale Schlammschlacht zwischen Max Meyer und Schalke 04 kulminiert nicht ganz unerwartet in der Suspendierung des Nationalspielers. Der 22-Jährige wurde nach seinen Mobbingvorwürfen vom Training freigestellt und wird den Fußball-Bundesligisten im denkbar größten Unfrieden ablösefrei verlassen. Meyer stößt mit der öffentlichen Bewertung seiner persönlichen Situation auf größtes Unverständnis bei seinem Noch-Arbeitgeber.

Schalke-Sportvorstand Christian Heidel reagierte verärgert auf Meyers Äußerungen. „Ich finde es schon sehr mutig, sich als Mobbingopfer zu bezeichnen, wenn man weiß, wie es Mobbingopfern wirklich geht. Da einen Vergleich zu ziehen, ist für mich an den Haaren herbeigezogen“, sagte Heidel. Er wisse „bis zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht, was in Max Meyer vorgeht“.

Abschied nach neun Jahren

Der Mittelfeldspieler hatte heftige Kritik an Heidel, Trainer Domenico Tedesco und auch Aufsichtsratschef Clemens Tönnies geübt. „Ich wollte einfach nicht mehr bei Schalke bleiben und unter Herrn Heidel arbeiten. Darum geht es“, hatte der Nationalspieler seine Gründe erläutert, mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen zu haben und dem Verein nach neun Jahren den Rücken zu kehren.