Ein gewagtes Experiment

Doha.Es fällt schwer, sich an diesem November-Abend rauschende Fußballfeste in Katar vorzustellen, mit den Ronaldos und Messis dieser Welt, die vor begeisterten Massen spielen. Im Stadion des Clubs Al-Ahli aus der Hauptstadt Doha kickt die Heimelf gegen das Team Al-Rajjan. Auf den leeren Tribünen verlieren sich 200, vielleicht 300 Fans. Als der Gastgeber ein Tor erzielt, wird Jubel über Lautsprecher eingespielt. Alltag in Katars erster Liga.

Immerhin: Eine Gruppe von Gäste-Fans – gut gesittet und ordentlich nebeneinander aufgereiht – singt, trommelt und klatscht unaufhörlich in ihren roten Trikots. Die WM 2022 werde eine „große Sache“, glaubt Omar (33), der mit klarer Stimme die Lieder für die Anhänger vorgibt: „Fans aus der ganzen Welt kommen und genießen die neuen Stadien.“

In vier Jahren soll in dem Emirat am Golf um den WM-Titel gespielt werden. Am 21. November 2022 – so der Plan – ertönt im nagelneuen Lusail-Stadion vor mehr als 80 000 Zuschauern in diesem kleinen Land der Anpfiff zu einem der größten Sportereignisse der Welt. Rund 1,5 Millionen Fans sollen nach Katar strömen.

In der langen WM-Geschichte wird es ein Turnier sein, wie es die Fußball-Anhänger in vielerlei Hinsicht noch nicht erlebt haben: das erste in der arabischen Welt, das erste in einem muslimischen Land, das erste im europäischen Winter. Und das erste, das mehr oder weniger in nur einer Stadt ausgetragen wird. Acht Stadien – davon sieben komplett neu gebaut – sollen bis 2022 fertig sein. Bis auf eins stehen alle in Doha oder in unmittelbarer Nachbarschaft. Die WM wird für Spieler und Funktionäre, vor allem aber für die Fans ein Experiment.

Die Kapazität mehrerer Stadien wird nach dem Welt-Turnier auf rund 20 000 Plätze halbiert, die abgebauten Tribünen sollen in Entwicklungsländer gehen. Trotzdem bleibt die Frage: Was passiert in Katar, einem Emirat mit etwa 2,7 Millionen Menschen, aber nur 300 000 Einheimischen, mit sieben Hochglanzstadien? Ligaspiele vor wenigen Hundert Zuschauern?

Die Katarer lassen sich die WM nach eigenen Angaben 23 Milliarden US-Dollar kosten, das bislang teuerste Turnier. Sie sehen es als Baustein einer Modernisierung des Landes, die sich in rasantem Tempo vollzieht. Doha gleicht in vielen Gebieten einer Großbaustelle mit Kränen, Baggern und Hunderten Arbeitern. Das Emirat will mehr sein als nur der Wüstenstaat mit dem weltweit höchsten Pro-Kopf-Einkommen.

Viele offene Fragen

Die WM wird alles Bisherige sprengen, schon allein wegen der großen Zahl der Gäste. Tilman Engel, der mit seiner Firma SBC International Consulting seit Jahren in Katar als Sport-Berater tätig ist, zweifelt etwa, dass nach der jetzigen Planung genug Unterkünfte für den Fifa-Tross und Fans zur Verfügung stehen.

Wie eine dunkle Wolke hängt auch der Wunsch von Fifa-Präsident Gianni Infantino über den Vorbereitungen, die WM schon 2022 von 32 auf 48 Teams auszudehnen – für das Emirat allein unmöglich. „Das kann Katar nicht stemmen“, sagt Berater Engel. „Dann müssen auch Spiele in Nachbarländern stattfinden.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018