Ein Gruß für den Krieg

Tallinn/Istanbul.Als Cenk Tosun in der 90. Minute nach einem Fehler des albanischen Schlussmanns ins verwaiste Tor köpfte, explodierte das Sükrü-Saracoglu-Stadion in Istanbul förmlich. Mit dem glücklichen 1:0 (0:0)-Sieg in der EM-Qualifikation machte die Türkei einen gewaltigen Schritt Richtung EURO 2020.

Nachdem der WM-Dritte von 2002 ein tiefes sportliches Tal durchschreiten musste und bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland gar nicht erst vertreten war, ist der Aufwärtstrend unübersehbar: Mit 18 Punkten liegen die Türken in Gruppe H gleichauf mit Weltmeister Frankreich und können bei sechs Zählern Vorsprung auf den Dritten Island fast schon sicher davon ausgehen, beim in zwölf Ländern ausgetragenen Turnier im kommenden Sommer dabei zu sein.

Allerdings überschattete ein fragwürdiges politisches Statement den sportlichen Erfolg. Einige türkische Nationalspieler, darunter der aus Mannheim stammende frühere Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu, stellten sich nach Abpfiff vor die Ehrentribüne und feierten den Sieg mit einem militärischen Gruß. Damit wollten die Profis offensichtlich auf den in dieser Woche gestarteten Angriff der türkischen Truppen auf die Kurdengebiete in Syrien aufmerksam machen und ihre Unterstützung zeigen. Da die Uefa politische Botschaften grundsätzlich verbietet, könnte der Verband die Aktion noch sanktionieren.

Gündogan und Can rudern zurück

Zusätzliche Brisanz bekam die Angelegenheit, weil die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Emre Can ein Posting von Torschütze Tosun mit dem umstrittenen Bild in einem sozialen Netzwerk mit einem „Gefällt mir“ versahen, dies aber im Laufe des Tages wieder zurückzogen. „Ich habe den Like zurückgenommen, als ich gesehen habe, dass es politisch gewertet wurde“, teilte Gündogan auf Anfrage des Sportinformationsdienstes mit: „Glauben Sie mir: Nach dem letzten Jahr ist das Letzte, was ich wollte, ein politisches Statement zu setzen.“ Can erklärte gegenüber „Bild“, er habe den Post „ohne jegliche Intention“ gelikt und ohne „auf den Inhalt zu achten. Ich bin ein absoluter Pazifist und gegen jede Art von Krieg.“

Fortuna Düsseldorf, dessen türkische Profis Kaan Ayhan und Kenan Karaman ebenfalls vor der Ehrentribüne salutierten, gab eine Stellungnahme ab. „Wir sind davon überzeugt, dass ihnen nichts ferner lag, als ein politisches Statement abzugeben“, teilte der Club mit.

Calhanoglu tritt indes nicht zum ersten Mal als Unterstützer des türkischen Präsidenten in Erscheinung. Im Jahr 2017 unterstützte der 25-Jährige mit einem Video die „Evet“-Kampagne Erdogans, die für Zustimmung zur vom Staatschef gewünschten Verfassungsreform warb. Sein damaliger Club Bayer Leverkusen legte ihm mehr Zurückhaltung bei politischen Äußerungen ans Herz.

Zweitligist FC St. Pauli schlägt sich zurzeit ebenfalls mit der Erdogan-Problematik herum. Mittelfeldspieler Cenk Sahin hatte sich in einem Instagram-Beitrag ebenfalls solidarisch mit der türkischen Militär-Operation in Syrien gezeigt. „Wir sind an der Seite unseres heldenhaften Militärs und den Armeen. Unsere Gebete sind mit euch!“, schrieb Sahin auf Türkisch. Der FC St. Pauli distanzierte sich von dem Inhalt, „weil er mit den Werten des Vereins nicht vereinbar ist. Der Verein hat mit dem Spieler gesprochen und arbeitet intern die Thematik auf. Nie wieder Krieg!“, teilte der Club mit.

