Ein kurioser Wechsel

Darmstadt/Würzburg.Der frühere Waldhof-Aufstiegstrainer Bernhard Trares hat in der 2. Liga für ein Kuriosum gesorgt: Bei der 0:2 (0:0)-Niederlage seines neuen Clubs Würzburger Kickers wechselte der 55-Jährige in der Nachspielzeit Ersatzkeeper Eric Verstappen als Feldspieler ein. Die Unterfranken waren mit nur noch 14 Profis ans Böllenfalltor gefahren und bleiben abgeschlagen Letzter der 2. Fußball-Bundesliga. „Es wird kein reguläres Spiel, das ist klar“, hatte Trares bereits am Freitag vorausgesagt und die Ansetzung kritisiert: „Das ist kein Sport, das ist Politik.“ Die Kickers mussten zu dem Spiel antreten, nachdem vier Profis aus der Corona-Quarantäne entlassen wurden. Im Funktionsteam der Franken hatte es in dieser Woche einen Corona-Fall gegeben. „Ich muss mich sehr zurückhalten, dass ich nicht platze. Ich möchte nicht zu viel sagen, sonst wird es unsachlich“, meinte Trares beim Pressegespräch am Freitag.

Vor pandemiebedingt leeren Rängen erzielten Tobias Kempe (55. Minute) und Felix Platte (90.+4) die Tore für Damstadt 98. Die Lilien hatten in Halbzeit eins teilweise bis zu 80 Prozent Ballbesitz und dominierten das Spielgeschehen. Würzburg schlug sich ordentlich, muss aber auf den zweiten Saisonsieg weiter warten.

Trares kristisierte zwar die „einfach zu verhindernden“ Gegentreffer und hätte sich bei den Standardsituationen „mehr Torgefahr“ gewünscht, insgesamt zeigte er sich aber „sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie sich trotz der ganzen Umstände präsentiert hat“. dpa/red

