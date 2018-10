Ein Malocher überzeugt Streich

Lukas Höler (links) ist in Freiburg momentan nur zweite Wahl. © dpa

Freiburg.Ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen und den Heimsieg des SC Freiburg gegen Mönchengladbach absichern: Das war die Aufgabe von Bundesliga-Stürmer Lucas Höler, als er am vergangenen Freitag in der 89. Minute eingewechselt wurde. Doch dann gelang ihm mit einem Drop-Kick-Schuss aus rund 47 Metern sogar noch der umjubelte Schlusspunkt zum 3:1-Sieg. Die fünf Minuten Spielzeit „habe ich ganz gut genutzt“, meinte Höler. Nach einem für ihn unglücklichen Saisonstart konnte er endlich mal jubeln.

Forderungen für das heutige DFB-Pokalspiel der zweiten Runde beim Zweitligisten Holstein Kiel stellt er aber nicht. „Ich versuche im Training, gleich wieder Gas zu geben und mich anzubieten, und dann schauen wir, ob ich demnächst mehr spiele“, sagte der vom SV Sandhausen gekommene 24-Jährige. Fleiß werde immer belohnt.

Daran glauben auch seine Kollegen und SC-Trainer Christian Streich. „Die letzten Wochen hat er nicht so viel gespielt, aber immer top trainiert.“ Er habe „malocht“, bestätigte der Coach.

Nach seinem Wechsel zum Sport-Club im Januar und einer guten Rückrunde mit zwölf Startelf-Einsätzen läuft es in dieser Saison für Höler nicht wie erhofft. „Es ist gerade eine sehr schwierige Situation für mich, aber so etwas kommt im Fußball immer wieder vor“, sagte der Stürmer. Nur einmal lief er bisher von Beginn an auf – beim für ihn sehr unglücklichen Auswärtsspiel in Hoffenheim. Nach Freiburgs 1:0-Führung kam Hoffenheim nach einem Fehler von Höler kurz nach der Pause zum Ausgleich – und gewann am Ende 3:1.

Da Streich für die Englische Woche mit dem Schlusspunkt am Samstag in der Bundesliga bei Bayern München aber Veränderungen ankündigte, kann sich Höler zumindest ein bisschen Hoffnung machen, in Kiel dabei zu sein. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018