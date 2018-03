Ein Novize rettet Mainz 05

Anzeige

Hamburg/Mainz.Einen schlechteren Zeitpunkt für ihren Urlaub hätten die Eltern von Florian Müller nicht wählen können. Denn während ihr 20 Jahre alter Sohn am Samstag in Hamburg sein Bundesliga-Debüt im Tor des FSV Mainz 05 feierte, weilten Vater und Mutter Müller in Österreich. Nun sei ihnen die Erholung gegönnt, doch verpassten sie deshalb nicht nur die ersten Profiminuten von Florian Müller, sondern zugleich auch noch eine außergewöhnliche Leistung ihres Sprösslings.

Denn es war einzig und allein dem Torwart zu verdanken, dass die Mainzer trotz einer erschreckend schwachen Leistung beim Hamburger SV mit einem schmeichelhaften 0:0 die Heimreise antraten. Mit einem Punkt also, der im Abstiegskampf noch von entscheidender Bedeutung sein kann. „Flo hat uns heute den Arsch gerettet“, brachte es der Mainzer Danny Latza auf den Punkt. Mit zahlreichen tollen Paraden trieb der U-20-Nationaltorwart die Hamburger zur Verzweiflung und sorgte so dafür, dass die Rheinhessen auf dem Relegationsplatz nach wie vor sieben Zähler Vorsprung auf den HSV haben. Mit diesem Leistungsniveau werden die Mainzer allerdings bis zum Schluss zittern müssen.

„Das hat er sensationell gemacht“, lobte FSV-Coach Sandro Schwarz. „Er hat uns heute den Punkt gerettet.“ Schon vor der Pause war die eigentliche Nummer drei in der Mainzer Torwart-Hierarchie gegen Sven Schipplock, Walace und Filip Kostic bravourös zur Stelle. „Es war sicher nicht schlecht, dass ich mich gleich auszeichnen konnte“, sagte Müller in aller Bescheidenheit nach der Partie.