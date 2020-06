Ein Sieg der Moral

Kiel.Im leeren Stadion von Holstein Kiel brüllten die Spieler und das Trainerteam um Rüdiger Rehm ihre Freude unüberhörbar hinaus. Mit dem 2:1 (1:1)-Sieg bei den Störchen hat der SV Wehen Wiesbaden im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ein Lebenszeichen gegeben. „Wir sind unglaublich glücklich über den Sieg. Entscheidend war für mich unsere Reaktion nach dem 0:1. Wir haben nicht aufgegeben und den Kopf oben behalten. Das ist nicht selbstverständlich“, sagte Torjäger Manuel Schäffler nach dem Erfolgserlebnis des Aufsteigers am Samstag.

„Das war kein überzeugendes Spiel von uns, aber schlussendlich zählt das Ergebnis. Wir wussten, wie schwer die Aufgabe hier ist, wir haben sie bewältigt, jetzt geht es an die nächste“, ergänzte Schäffler. Bereits am Dienstag kommt der 1. FC Nürnberg, den der SVWW mit einem weiteren Sieg in der Tabelle überholen könnte. Nächsten Sonntag geht es zum hessischen Rivalen SV Darmstadt 98, ehe beim Saisonfinale am 28. Juni der FC St. Pauli Gegner ist.

Rehm erleichtert

„Wenn du in unserer Situation in Rückstand gerätst, kann es passieren, dass du auseinanderbrichst. Aber das sind wir nicht, wir sind ruhig geblieben“, meinte der erleichterte Rehm. „Es war sicherlich kein Gaumenschmaus. Aber es war ehrliche, harte Arbeit – und deswegen haben wir uns die Punkte verdient.“

Hauke Wahl erzielte die Führung für Kiel (21.). Jeremias Lorch (41.) und Stefan Aigner (56.) nach starker Vorarbeit Schäfflers per Hacke trafen für die Gäste, die die Schlussphase nach der Gelb-Roten Karte für Paterson Chato (80.) dezimiert bestreiten mussten. lhe

© Südhessen Morgen, Montag, 15.06.2020