Ein Stift mit Symbolcharakter

London.Im Glücksgefühl der nächsten rauschenden Münchner Fußballnacht in London überreichte Karl-Heinz Rummenigge beim Bankett ein symbolträchtiges Geburtstagsgeschenk an Hansi Flick. Das (titel)reife 3:0 (0:0) im Champions-League-Achtelfinale beim FC Chelsea war gerade zwei Stunden alt, als der Vorstandsboss ein klares Zukunftssignal an den am Montag 55 Jahre alt gewordenen Trainer und Baumeister eines in Europa wieder machtvoll auftretenden Bayern-Teams übermittelte. Denn Rummenigge lüftete vor den lauschenden Edelfans, Sponsoren und mitreisenden Reportern auch gleich das Geheimnis, was sich „in dem roten Päckchen“ befinde: „Ein Stift. Und mit Stiften unterschreibt man bei Bayern München manchmal auch Papiere.“

Durch den pompösen Ballsaal ging angesichts der Absichtserklärung für die geplanten Verlängerung des Cheftrainer-Vertrages von Flick über das Saisonende hinaus ein wohlwollendes Raunen. Rummenigge umschmeichelte Flick um Mitternacht am Tisch der Großkopferten um Ehrenpräsident Uli Hoeneß förmlich mit warmen Worten, die ihm bei dessen Vorgänger Niko Kovac selbst nach dem Double-Gewinn 2019 nicht über die Lippen kommen wollten. „Mach es weiter so. Bleib wie du bist. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, wie die Mannschaft spielt, mit den Ergebnissen und dem Fußball, den sie zelebriert.“

Lewandowski mit Gips

Flick hatte in den 90 Minuten zuvor an der Stamford Bridge, wo bis zum Dienstagabend noch keine deutsche Mannschaft gewonnen hatte, auf der großen europäischen Bühne den Eignungstest als Bayern-Coach mit der Bewertung „summa cum laude“ bestanden. „Die Mannschaft hat die Vorgaben super umgesetzt“, lobte er seine Spieler, bevor er sich ein Weißbier gönnte.

Champagner könnte im Mai folgen für ein von Flick geformtes und entwickeltes Bayern-Kollektiv, dass in London perfekt harmonierte und in den beiden Torschützen Serge Gnabry und Robert Lewandowski, der vor seinem elften Königsklassentreffer der Saison Gnabry das 1:0 und 2:0 aufgelegt hatte, gleich zwei herausragende Matchwinner hatte.

Im Rückspiel und auch im Pokal-Viertelfinale am Dienstag beim FC Schalke 04 wird allerdings Lewandowski fehlen. Der Pole zog sich in London einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk zu und fällt rund vier Wochen aus. Das Bein werde nun zehn Tage mit einem Gipsverband ruhiggestellt, danach solle bereits das Aufbautraining beginnen, teilten die Bayern am Mittwoch mit. Spätestens zum Viertelfinale im April und für den Saison-Endspurt werden die Münchner ihren Super-Torjäger dringend brauchen.

Genauso wie einen Serge Gnabry in der Form vom Dienstagabend. „Es tut immer gut, nach London zurückzukommen“, sagte der ehemalige Arsenal-Profi, dem schon in der Gruppenphase beim grandiosen 7:2 der Bayern bei Tottenham Hotspur nicht nur zweimal, sogar viermal getroffen hatte. „Chelsea weggefegt von Gnabry“, titelte die Londoner „Times“ und schrieb von einer weiteren „Erniedrigung“ durch die „deutschen Giganten“ auf britischem Boden.

„Ein 3:0-Auswärtsergebnis ist natürlich ein Träumchen“, meinte Thomas Müller: „So macht es Spaß, Anhänger und Spieler des FC Bayern zu sein.“ Die Ü-30-Spieler wie Manuel Neuer und Müller, die schon 2013 beim historischen Titel-Triple unter Jupp Heynckes dabei waren, spüren, dass sieben Jahre später unter Anleitung von Flick wieder etwas ganz Großes gelingen könnte. Man sei zum Champions-League-Triumph „absolut in der Lage“, verkündete Müller: „Da geht was!“ Sieben Siege mit 27:5 Toren sind eine Ansage. „Das 3:0 ist nur die Konsequenz unserer Arbeit in den letzten Wochen und Monaten“, sagte Müller – und meinte die vier Monate seit dem Wechsel von Kovac zu Flick. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020