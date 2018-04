„Ein Tod auf Raten“ am Betzenberg

Anzeige

Kaiserslautern.Beim 1. FC Kaiserslautern haben nach dem wohl schwärzesten Tag in der 118-jährigen Vereinsgeschichte die Aufräumarbeiten begonnen. Der viermalige deutsche Meister muss und will sich nach dem erstmaligen Absturz in die 3. Liga neu aufstellen. „Es kann für diesen Verein nur ein Ziel geben: sportlich und auch wirtschaftlich der Aufstieg“, sagte Sportdirektor Boris Notzon.

Am Morgen nach dem lange absehbaren Abstieg strahlte das Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg tatsächlich im Sonnenschein. Doch der Glanz vergangener Zeiten besteht nur noch in Erinnerungen. Nach der 2:3-Niederlage bei Arminia Bielefeld am Freitagabend kann sich der FCK in der 2. Fußball-Bundesliga nicht mehr retten.

Das Projekt Wiederaufstieg wird für den finanziell angeschlagenen Club ein riskantes Unterfangen. Dank jahrelanger Misswirtschaft musste der Club immer wieder um die Lizenz kämpfen. Auch für die 3. Liga hat er sie nur mit Auflagen erhalten. Lautern muss nachweisen, dass die Sponsorenverträge auch für die nächste Saison gültig sind.