Ein Weg mit Dellen und Hürden

Lissabon/Leipzig.Julian Nagelsmann hat keine Zeit für Fado und Saudade. Gleich nach dem bitteren Champions-League-Aus gegen das übermächtige Paris Saint-Germain startet der Trainer von RB Leipzig die Detailarbeit für den erhofften nächsten Vorstoß in Europas Elite-Zirkel. Auf der To-do-Liste ganz oben steht dabei immer noch die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für Torgarant Timo Werner. Seine gegen Neymar und Kylian Mbappé hoffnungslos unterlegenen Königsklassen-Kämpfer dürfen im Gegensatz zu ihrem Coach nach der Rückkehr mit dem Sonderflieger aus Lissabon noch ein paar Tage traurig-melancholischen Fußball-Frust schieben.

„Die Spieler werden schon ein bisschen brauchen, was völlig verständlich ist. Sie sind körperlich an die Grenze gegangen. Ich wünsche allen meinen Spielern, dass wir solche Situationen wieder und wieder erleben“, sagte Trainer Nagelsmann. Er meinte damit nach der 0:3-Abfuhr natürlich nur die Erfahrung und nicht das Resultat.

Marcel Halstenberg hatte mit dem Trikot von Neymar ein nach den Corona-Regeln der UEFA zwar unerlaubtes, aber immerhin wertvolles Souvenir vom Blitzturnier der Champions League mitgebracht. Nagelsmann möchte, dass sich die positiven Erinnerungen an den im Halbfinale jäh gebremsten internationalen Erfolgskurs langfristig auf die Entwicklung seiner Mannschaft auswirken. Wie schon beim 0:3 im Pokalfinale 2019 gegen den FC Bayern München war die Lücke zum Konkurrenten zu groß.

Die Leipziger wissen seit dem frustrierenden Abend im Estádio da Luz, dass sie eigentlich noch nicht zu den Top Vier des Fußball-Kontinents gehören. Bei der Auslosung zur nächsten Königsklassen-Runde reicht es im Gegensatz zu den topgesetzten Münchnern wohl nur zu Topf 3. Schon in der Gruppenphase ab Oktober warten womöglich wieder PSG oder andere große Kaliber wie Real Madrid oder FC Liverpool.

Warnung vor langer Saison

„Wir werden den Weg weitergehen, auch wenn wieder mal Dellen dabei sein werden. Entwicklung ist ein Prozess, der geht nicht immer in eine Richtung. Da gibt es auch mal Hürden, über die man springen muss“, sagte Nagelsmann. Die nächsten Hürden heißen für RB Leipzig Zweitligist Nürnberg am zweiten September-Wochenende im DFB-Pokal und zum Bundesliga-Auftakt eine Woche später Lieblingsgegner Mainz. Die Fallhöhe zu Neymar und PSG ist da hoch. Doch Nagelsmann sieht ein generelles Problem.

„Die kommende Saison wird sehr anstrengend und lang“, sagte der 33-Jährige. Nur bis Dienstag bekommen die RB-Profis frei. Dann wird Nagelsmann allerdings schon wenige Tage später in der Länderspielpause wieder auf seine Nationalspieler verzichten müssen. Ein sinnhaftes Einspielen für den nächsten Angriff in Bundesliga und Champions League wird kompliziert. Und eine in Lissabon erfolgreich verdrängte Frage taucht nun auch wieder auf. Wer ersetzt künftig den zum FC Chelsea abgewanderte Werner?

Auch da wurde Nagelsmann beim Blick auf das Potenzial des Gegners eine Ernüchterung nicht erspart. „Die beiden Stürmer von Paris kosten doppelt so viel wie unser gesamter Kader. Dieses Spiel kann uns nicht zeigen, was wir noch machen müssen auf dem Transfermarkt. Das ist nicht drin im Portemonnaie“, sagte er. Der Norweger Alexander Sörloth von Trabzonspor wird als Kandidat gehandelt. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020