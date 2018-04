Ein Weltstar als Münchner U-17-Trainer

Anzeige

München.Noch mehr „Mia san mia“ für den FC Bayern. Nach der mit Niko Kovac geklärten Trainer-Nachfolge für Jupp Heynckes wollen die Münchner Weltmeister Miroslav Klose als Jugendcoach zurückholen. „Wir sind in guten Gesprächen. Das kriegen wir hin“, versicherte Sportdirektor Hasan Salihamidzic im TV-Sender „Sky“ am Rande des furiosen 6:2 des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstagabend im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen. „Miro ist ein super Junge, das wissen alle. Er ist ein Weltstar.“

Es sei Teil der Bayern-Philosophie, solch einen Star zurückzuholen. Der „Sport Bild“ zufolge soll der frühere Bayern-Stürmer im Sommer die U 17 des FC Bayern übernehmen. Der aktuelle Coach Holger Seitz werde den Verein voraussichtlich verlassen. Angeblich soll Präsident Uli Hoeneß auch über eine Rückholaktion bei Mehmet Scholl für die Amateure nachdenken. Der heute 47-Jährige hatte die zweite Mannschaft bereits von 2009 bis 2010 und von 2012 bis 2013 betreut. Zuletzt war Scholl als TV-Experte für die ARD tätig. Offizielle Aussagen gab es dazu zunächst nicht.

WM-Rekordtorschütze Klose zurück nach München – das wäre ganz nach dem Geschmack von Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Identifikationsfiguren mit Format und Bayern-Vergangenheit sind ihnen ganz wichtig. „Das ist eine tolle Idee, die ich sehr begrüße. Wir haben gerne Spieler bei uns im Verein, die eine große Spieler-Karriere hatten, und die hatte Miro bei uns. Er will Trainer werden, deshalb ist das eine gute Sache, und ich wünsche ihm viel Glück“, sagte Rummenigge nach dem Einzug ins Pokal-Finale.