Ein wenig hüftsteif, aber kopfballstark

Video Sport Bolt nach BVB-Training: 'Ich wäre gerne wie Zlatan' Leichtathletik-Superstar Usain Bolt zeigt sich nach seinem Probetraining bei Borussia Dortmund bestens gelaunt. Der achtmalige Olympiasieger träumt davon, in einer der europäischen Top-Ligen aufzulaufen. Dazu nimmt sich der Jamaikaner ein extrav

Es war alles angerichtet für einen Top-PR-Termin, der laut Bolt keiner sein sollte, wenngleich er und der BVB den gleichen Ausrüster (Puma) haben: Die Anlage an der Adi-Preißler-Allee wurde, passend zum Herkunftsland des Jamaikaners, mit Reggae-Musik beschallt. Das, was nicht passte, war das Wetter: Es war grau, es wehte ein empfindlich kühler Wind – und trotzdem ließen sie sich den Spaß nicht nehmen. „Es war ganz okay“ – so kommentierte Bolt nach getaner Arbeit seinen Auftritt, der von 137 akkreditierten Medienvertretern beäugt wurde. Und was wird nun mit seiner Traum-Zweitkarriere nach der Leichtathletik? Auch dazu äußerte sich Bolt, versicherte mit treuen Augen: „Das ist definitiv ernsthaft. Ich versuche, mein Bestes zu geben.“ Er brauche dafür allerdings noch deutlich mehr spezielles Fußball-Training.

Ob das reicht für einen Profivertrag in irgendeiner Liga? BVB-Trainer Peter Stöger ließ sich nicht in die Karten blicken, als er auf das fußballerische Potenzial eines Usain Bolt angesprochen wurde: „Er ist in einem Alter, wo ich sage, er ist nicht mehr so wahnsinnig entwicklungsfähig.“ Aber eines bekannte der Österreicher auch, nicht nur wegen des Bolt-Kopfballtreffers: „Man sieht, dass er das Spiel auch versteht. Er ist talentiert. Was ihm fehlt, ist die Mannschaftsarbeit.“

Bolt versprach, wieder nach Dortmund zu kommen. Was in erster Linie bleibt von diesem grauen Freitag voller Glanz, ist das, was Stöger mit einem Lachen festhielt: „Usain ist ein unglaublich lässiger Typ. Es hat ihm, glaube ich, Spaß gemacht. Und er hat eine Plattform bekommen, von der er geträumt hat.“ dpa

