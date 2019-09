Eine wundersame Wandlung

Köln.Bei der Frage, wie er aus dem Dauer-Patienten Breel Embolo einen sportlich überzeugenden Strahlemann geformt habe, blickte Marco Rose verschwörerisch drein. „Das wollte ich euch immer schon sagen“, begann der Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 1:0 (1:0)-Derbysieg beim 1. FC Köln in ernstem Ton: „Wir waren drei Wochen zusammen in Urlaub.“ Dann musste Rose selbst lachen und löste auf: „Gar nix habe ich gemacht. Wir haben nur ganz viel geredet.“

Das reichte offenbar. Denn die Entwicklung des Schweizers von der Randfigur zum Leistungsträger ist beachtlich. Vor allem in der Kürze der Zeit. „Ich versuche einfach, meine Wucht einzubringen“, sagte der 22-Jährige am Samstag. Nach zwei Toren in den ersten drei Spielen und einer hervorragenden Derby-Leistung mit starkem Solo vor dem Siegtor durch Alhassane Plea (14.) wollte Embolo keine Lautsprecher-Ansagen machen. Doch sein Strahlen sagte mehr als alle Worte. Embolo ist angekommen befreit vom auf Schalke allgegenwärtigen Druck der hohen Ablöse und Erwartungen.

In Gelsenkirchen galt der Offensivspieler erst als Wunderkind, dann als Sorgenfall und schließlich als nie eingelöstes Versprechen. Von etwas mehr als 1000 Tagen auf Schalke war er rund 650 verletzt. Nach einer komplizierten Fußverletzung drohte ihm gar das Karriere-Ende. Und nachdem Schalke ihn für 26 Millionen gekauft hatte, gaben die Königsblauen ihn im Sommer für 10 Millionen ab. Eben an Gladbach. Jenen Verein, dem Embolo 2016 noch zugunsten von Schalke einen Korb gegeben hatte. Der neue Schalke-Trainer David Wagner erklärte später frustriert, Embolo sei eigentlich einer der Spieler gewesen, „auf die ich mich am meisten gefreut habe“. Doch der Kameruner wollte weg.

Verletzte nach Böllerwurf

Die befürchteten Groß-Krawalle blieben indes aus, dennoch sprachen nach dem 122. Rhein-Derby alle über einen schlimmen Zwischenfall abseits des Spielfeldes. Genauer gesagt rund einen Meter Luftlinie daneben. „Das war völlig überflüssig. Das braucht kein Mensch“, schimpfte Kölns Trainer Achim Beierlorzer im ZDF-„Sportstudio“ über jenen Zwischenfall in der 86. Minute.

Als der Böller aus dem Kölner Block hinter dem Tor explodierte, schreckten viele der 50 000 Zuschauer zusammen. Zwölf Personen, unter ihnen Ordner und Fotografen, wurden mit Verdacht auf Knalltraumata ins Krankenhaus gebracht.

Verärgerte Fotografen forderten vom FC eine „lückenlose Aufklärung“. Diese könnte erstaunlich schnell gehen. Dank Videoaufnahmen konnte ein 35-jähriger Kölner als mutmaßlicher Täter identifiziert werden. Er wurde noch im Zuschauerblock festgenommen, am Sonntag aber laut Polizei wieder freigelassen.

