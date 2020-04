Einer der Besten – auch ohne Titel

London.Selbst Sir Stirling Moss war auf einem seiner selten gewordenen öffentlichen Auftritte vor Sebastian Vettels Humor nicht sicher. Vor dem Hintergrund seiner versagten Krönung zum Formel-1-Champion sagte die britische Motorsport-Legende auf einer Gala, bei der der Deutsche 2013 geehrt wurde, mit einem Lächeln im Gesicht: „Ich habe es 15 Jahre lang versucht und keinen gewonnen. Das ist nicht fair.“ Vettel entgegnete dem Mann mit der glanzvollen Karriere spitzbübisch: „Ich habe vielleicht mehr Weltmeisterschaften erobert, aber er hat ganz bestimmt mehr Frauenherzen erobert und gebrochen.“

Schallendes Gelächter brach im Publikum aus. Moss, ganz der englische Gentleman, schmunzelte und schwieg. Der einstige Lebemann ist nun am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 90 Jahren gestorben. Seine Frau Susie sagte nach Angaben der englischen „Daily Mail“: „Er starb, wie er gelebt hat: wundervoll aussehend.“ Moss habe einfach seine „wunderschönen Augen geschlossen, und das war es.“

Was für ein Rennfahrerleben Stirling Moss geführt hatte! Er galt als einer der besten Formel-1-Piloten, selbst wenn ihm die Krönung versagt blieb. Viermal WM-Zweiter, dreimal Dritter – der Brite stand immer wieder so dicht vor der Erfüllung seines Lebenstraums, ehe er ihn nach dem Horror-Unfall von Goodwood 1962 aufgeben musste. „Er übertraf die Bezeichnung Legende. Seine Fähigkeiten in Rennwagen aller Art waren außergewöhnlich“, sagte Formel-1-Sportchef Ross Brawn.

Der spätere Sir Stirling wurde am 17. September 1929 in London geboren. Dem Rausch der Geschwindigkeit verfiel er schon als Teenager. Sein Vater war Hobby-Rennfahrer, seine Mutter machte sich als Rallye-Pilotin einen Namen. „Eine Kurve mit Vollgas zu durchfahren, ist schwierig. Aber dieselbe Kurve mit Vollgas zu nehmen, wenn auf der einen Seite eine Mauer und auf der anderen ein Abgrund ist, ist eine echte Leistung“, sagte Moss später einmal.

Denkwürdiges Titelrennen 1958

Nach drei Vize-Weltmeisterschaften hinter Juan Manuel Fangio in Serie ging Moss nach dem Rücktritt des Argentiniers 1958 als Favorit ins Titelrennen. Bis zum vorletzten Grand Prix der Saison führte er die WM-Wertung an. Beim Finale in Portugal gab er dem strauchelnden Rivalen Mike Hawthorn im Vorbeifahren Tipps, wie er seinen Rennwagen wieder zum Laufen bekommen könnte. Hawthorn fuhr noch in die Punkte – und wurde mit einem Zähler Vorsprung Champion vor Moss.

Ohne Motoren und schnelle Autos kam Moss nicht aus, er fuhr in einem James-Bond-Film den Fluchtwagen der Bösewichte. Anfang 2018 zog er sich nach einem monatelangen Krankenhausaufenthalt vom öffentlichen Leben zurück. Bei Feierlichkeiten zu seinem 90. Geburtstag im September 2019 nahm seine Ehefrau Susie ohne ihn teil. In seinen letzten Stunden war sie bei ihm. dpa

