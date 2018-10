Einige Baustellen bei Lilien

Darmstadt.Es herrscht rege Betriebsamkeit, die Fortschritte sind unverkennbar: Hinter der Haupttribüne des Stadions am Böllenfalltor entsteht das neue Funktionsgebäude des SV Darmstadt 98. Bis zum nächsten Sommer soll das Gebäude fertig sein, in dem unter anderem Geschäftsstelle, Fanshop, Umkleidekabinen und der Fitnessbereich für die Profikicker des Fußball-Zweitligisten untergebracht werden. Doch der Verein hat noch mehr Baustellen, auf denen es weit weniger vorangeht – auch sportlich.

Punktausbeute: Fünf Spiele ohne Sieg, vier Niederlagen hintereinander – die Lilien haben ihren guten Saisonstart verspielt und stehen auf Rang 14. Am Sonntag geht es gegen Jahn Regensburg, das sechs Plätze und vier Punkte besser steht als die Südhessen. Trainer Dirk Schuster hat nach dem Beinahe-Abstieg in der vergangenen Spielzeit „eine sorgenfreie Saison“ als Ziel ausgegeben. Bei einer Niederlage wäre man mit den Abstiegsrängen wieder auf Tuchfühlung.

Systemfrage: Viererkette, zwei zentrale Mittelfeldspieler, zwei schnelle Flügelspieler und in der Mitte ein wuchtiger Wandstürmer – mit diesem System hat Schuster in Darmstadt lange Zeit Erfolg gehabt. In den vergangenen Spielen stieß man damit an Grenzen. Haben sich die Gegner darauf eingestellt – oder fehlte einfach nur das Spielglück? Eine Systemänderung – etwa eine Umstellung auf eine Dreierkette in der Abwehr – wäre für den Trainer das falsche Signal: „Wir sind mit unserem System, mit unserer Art und Weise, Fußball zu spielen, konkurrenzfähig. Wir hatten auch in den vier verlorenen Spielen die Chance zu punkten.“

Stimmung: Die Länderspielpause wollte Schuster nutzen, um die Reset-Taste zu drücken: „Von der Stimmung positiv bleiben“, „eine gewisse Lockerheit“ zurückholen und „die Köpfe freimachen“. Auf spezielles Teambuilding hat er dabei verzichtet. Im Training hätten die Spieler voll mitgezogen. „Da sind überhaupt keine Symptome zu sehen für eine Mannschaft, die keine Moral oder innerlich irgendwelche Probleme hat.“ Das zeige, „dass die Mannschaft lebt und in Regensburg alles daran setzen wird zu punkten“.

Stadion: In der jahrelangen Posse um ein neues Stadion ist das Funktionsgebäude bislang einer der wenigen Lichtblicke. Die Deutsche Fußball Liga DFL verlangt jedoch vor allem ein komplett überdachtes Stadion, was die große Stehplatz-Gegengerade betrifft. Auch die Haupttribüne genügt nicht mehr den Anforderungen an eine Profi-Arena. Lilien-Geschäftsführer Michael Weilguny musste kürzlich einräumen, dass der Bauabschnitt mit dem Abriss und dem Bau der Gegengerade statt wie bislang mit 14 Millionen Euro kalkuliert nun bis zu 19 Millionen Euro kosten werde. Die Hochkonjunktur im Baugewerbe sowie gestiegene Entsorgungskosten seien die Hauptgründe dafür. Auch der Bau der Haupttribüne könnte deutlich teurer werden. Eine nochmalige Erweiterung des Kostenrahmens soll es laut Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) aber nicht geben.

Verein: Der Verein hat das Stadion von der Stadt in Erbpacht übernommen, der Umbau wird mit Mitteln von Stadt, Land und Verein ge-stemmt. In der kommenden Woche stellt sich das Präsidium des Clubs zur Neuwahl. Auch wenn Präsident Rüdiger Fritsch und sein Team aller Voraussicht nach wiedergewählt werden – zum Stadion müssen sie sich auf unangenehme Fragen gefasst machen. dpa

