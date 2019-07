Eintracht – 1899 am Sonntag

Wolfsburg.Eintracht Frankfurt steigt mit einem Sonntagsspiel in die neue Bundesliga-Saison ein. Dies geht aus den ersten sechs Spieltags-Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga hervor (alle Termine im Internet unter bundesliga.de). Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter trifft am 18. August (15.30 Uhr) auf die TSG Hoffenheim. Auch die zweite und dritte Partie bestreitet der Europa-League-Qualifikant an einem Sonntag: Am 25. August (15.30) bei RB Leipzig, am 1. September (18.00) gegen Fortuna Düsseldorf.

Der VfL Wolfsburg und 1899 Hoffenheim bestreiten am 23. September (5. Spieltag/20.30) das erste Montagabend-Spiel der neuen Saison. Zum Auftakt spielen die Kraichgauer in Frankfurt, am 2. Spieltag kommt Bremen (Samstag, 24. August, 15.30 Uhr). Am Samstag, 31. August (15.30) muss 1899 nach Leverkusen. Am Sonntag, 15. September (15.30) geht es im Heimspiel gegen den SC Freiburg. dpa

