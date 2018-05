Eintracht sortiert Alexander Meier aus

Anzeige

Frankfurt.Erfolgstrainer Niko Kovac zu den Bayern, Senkrechtstarter Marius Wolf zum BVB – und nun ist auch die Identifikationsfigur des gesamten Vereins weg. Mit der freiwilligen Trennung von Eintracht-Legende Alexander Meier hat der DFB-Pokalsieger aus Frankfurt unmittelbar vor der offiziellen Vorstellung von Neu-Coach Adi Hütter heute endgültig den erneuten personellen Umbruch eingeleitet.

„Natürlich wissen wir, dass viele Alex auch in den kommenden Jahren im Eintracht-Trikot sehen möchten. Aber wir müssen sagen, dass wir hier aus sportlichen Gründen eine Veränderung anstreben und auf jüngere Spieler setzen möchten“, begründete Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic die im Umfeld heiß diskutierte Entscheidung, den auslaufenden Vertrag des Routiniers nach 14 Jahren im Verein nicht zu verlängern. „Alex versteht das, und er weiß, dass er bei seiner Eintracht jederzeit herzlich willkommen ist.“ Wo Meier, der seit 2004 in 336 Erst- und Zweitligaspielen für die Eintracht 119 Tore erzielte, seine Karriere ausklingen lässt, ist derzeit offen. Klar ist aber, dass seinem Abschied in der Sommerpause Personalrochaden beim hessischen Fußball-Bundesligisten folgen werden.

Coach bringt Angreifer mit

Der als Kovac-Nachfolger geholte Hütter könnte Angreifer Christian Fassnacht vom Schweizer Meister Young Boys Bern mitbringen. Zudem soll die Eintracht an Jonathan Bamba von AS Saint-Etienne als Ersatz für den für fünf Millionen Euro zu Borussia Dortmund gewechselten Wolf interessiert sein.