Elfmeterschießen? Nein, danke

Anzeige

Marseille.Nicht mal 72 Stunden nach der 1:4-Klatsche gegen Bayer 04 Leverkusen kommt die Zeit zur Wiedergutmachung – ausgerechnet jetzt bangt RB Leipzig aber um den Einsatz von Torjäger Timo Werner. Der deutsche Fußball-Nationalspieler trainierte am Mittwoch vor der Abreise zum Rückspiel des Europa-League-Viertelfinales nicht mit der Mannschaft. Werner klagte nach Vereinsangaben über Oberschenkelprobleme. Er hatte am vergangenen Donnerstag die Leipziger zum 1:0-Hinspielsieg über Olympique Marseille geschossen. „Nur die erste Hälfte des Glücks. Es wird ein richtig heißer Tanz in Marseille“, betonte Trainer Ralph Hasenhüttl.

Ein Ausfall von Werner würde den RB-Coach vor neue Probleme stellen, nun auch noch im Angriff. Im Stade Vélodrome muss an diesem Donnerstag (21.05 Uhr/Sport1) gegen OM sowieso alles passen: Die Defensive darf sich nicht wieder solche Patzer wie gegen Bayer leisten, die Offensive sollte wieder zu alter Stärke zurückfinden. Und Werner will eigentlich seinen Rückspielbann brechen – in den beiden Partien der bisherigen K.o.-Phase der Europa League gelang ihm kein Tor.

„Für so ein Spiel haben wir eine ganze Saison lang gekämpft“, betonte Torwart Peter Gulacsi. Auf ihn wird es auch ankommen. Hält der Ungar seinen Kasten sauber, stellt RB einen Europa-League-Rekord ein: Nur der FC Villarreal schaffte es 2004 als Neuling bis in die Runde der besten Vier.