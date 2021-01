Elvedi erlöst Gladbach

Mönchengladbach.Auch ohne die gesperrten und suspendierten Stürmer Breel Embolo und Marcus Thuram hält Borussia Mönchengladbach den Anschluss an die Champions-League-Ränge. Die im neuen Jahr in vier Spielen unbesiegten Gladbacher setzten sich drei Tage nach dem unglücklich vergebenen Sieg beim VfB Stuttgart am Dienstagabend mit 1:0 (0:0) gegen Werder Bremen durch und sind für das Top-Spiel gegen Borussia Dortmund am nächsten Freitag wieder auf Kurs. Den Siegtreffer im Borussia-Park erzielte Abwehrspieler Nico Elvedi in der 66. Minute. Die Gäste, die lange Zeit gut im Spiel waren, konnten sich dadurch nicht weiter von der Abstiegszone entfernen.

Bei den Gladbachern fehlte neben dem noch für ein Spiel gesperrten Thuram auch Embolo, der wegen möglicher Verstöße bei einer Party in Essen am Wochenende gegen die Corona-Schutzordnung aus dem Kader gestrichen wurde. Embolo bestreitet die Vorwürfe und muss zwei negative Testergebnisse vorweisen, bevor er ins Team zurückkehren kann.

Gladbach dominierte zwar lange Zeit, Gefährliches sprang aber nicht heraus. Erst Elvedi gelang per Kopf das erlösende 1:0. Der Schweizer war zuvor in 37 Spielen ohne Torerfolg geblieben. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021