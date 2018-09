EM-Ticket greifbar

Dublin.Nachdem sie in Dublin einige Sehenswürdigkeiten abgeklappert hatten, galt die Konzentration der deutschen Nachwuchs-Kicker wieder dem Fußball. Das Kräftemessen in der EM-Qualifikation gegen den härtesten Konkurrenten Irland geht die U-21-Nationalmannschaft gelassen und selbstbewusst an.

„Wir haben noch drei Spiele – und wenn wir alle drei gewinnen, sind wir sicher dabei. Das ist unser Ziel“, sagte Stuttgarts Timo Baumgartl vor der Partie am Dienstag (19 Uhr). „Als Deutschland hat man immer den Anspruch, sich zu qualifizieren. Wir wissen, dass wir das schaffen wollen und auch werden.“

Zwei Punkte Vorsprung hat die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz auf die Iren. Bei einem Sieg würde der Europameister mit einem komfortablen Fünf-Zähler-Vorsprung in die letzten Heimspiele in der Quali im Oktober gegen Norwegen und erneut gegen Irland gehen. „Fünf Punkte wären schon ein schönes Polster, aber damit wären wir immer noch nicht qualifiziert“, mahnte Baumgartl. Nur der Gruppensieger löst direkt das Ticket für das Turnier 2019 in Italien und San Marino.

Nach dem 3:0-Sieg gegen Mexiko am Freitag in Fürth fühlen sich die Nachwuchs-Fußballer gut vorbereitet. „Wir wissen, dass es gegen Irland noch härter wird, weil es da um die Quali geht“, prophezeite Eduard Löwen vom 1. FC Nürnberg. dpa

