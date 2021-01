Embolo wieder im Gladbach-Kader

Mönchengladbach.Breel Embolo hat nach seiner Suspendierung für das Bundesligaspiel gegen Werder Bremen am Mittwoch wieder das Training beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach aufgenommen. Der Club hatte den 23-Jährigen als Vorsichtsmaßnahme aus dem Kader für das Spiel am Dienstagabend gestrichen, weil er am Wochenende gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen haben soll und nach Mitteilung der Polizei unter dem Verdacht steht, in Essen an einer Party teilgenommen zu haben. Embolo bestritt eine Teilnahme an der Party.

Gladbach-Coach Marco Rose sieht für eine weitere Suspendierung im Top-Spiel gegen Borussia Dortmund am Freitag keine Veranlassung. „Breel ist gegen den BVB dabei“, sagte der Coach. dpa

