Emotionale Erinnerung an Sala

Nantes.Mit rührenden Gesten hat der ehemalige Verein von Emiliano Sala des verschollenen Fußballers gedacht. Vor der Partie des FC Nantes gegen AS Saint-Etienne am späten Mittwochabend (1:1) lag ein großes Bild des Vermissten auf dem Spielfeld. Seine ehemaligen Teamkollegen trugen T-Shirts, die mit einem Foto von Sala bedruckt waren und der Aufschrift „On t’aime Emi“ („Wir lieben dich, Emi“).

In der neunten Spielminute hatte Schiedsrichter Frank Schneider (Straßburg) das Spiel unterbrochen. Die Zuschauer erhoben sich von ihren Sitzen und applaudierten, immer wieder wurde der Name des 28-Jährigen gerufen. Die Fans im Stadion La Beaujoire in Nantes sangen für den Argentinier – viele hielten Fotos des Vermissten oder Trikots mit der Nummer 9 in die Höhe. Sie klatschten, als ein Film mit Szenen von Sala gezeigt wurde. Nicht nur Trainer Vahid Halilhodzic hatte Tränen in den Augen. „Wir werden niemals die Nummer 9 vergessen“, schrieb der Verein auf Twitter.

Über eine Woche vermisst

Bereits zwei Tage zuvor hatte Cardiff City bei einem Spiel ebenfalls an Sala erinnert. Vor mehr als einer Woche verschwand beim Flug über den Ärmelkanal das Flugzeug, mit dem der Argentinier Sala vom französischen Nantes ins walisische Cardiff fliegen wollte, von den Radarschirmen.

Sala selbst hatte noch am Abend in einer Sprachnachricht Sorge geäußert, die einmotorige Propellermaschine könne verunglücken. Er war nach einem Millionentransfer auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City.

Am Mittwoch teilten britische Behörden mit, dass möglicherweise Teile der Maschine an einem Strand in der französischen Gemeinde Surtainville angespült wurden. dpa

