Emotionale Rückkehr

Turin.Sami Khedira kehrte rechtzeitig zur bevorstehenden Meisterfeier auf den Platz zurück. Nach einer Herz-OP hatte der deutsche Ex-Weltmeister mit seinem Club Juventus Turin allen Grund zur Freude. Italiens Rekordmeister steht nach seinem Comeback beim 2:1 (0:1)-Sieg gegen den AC Mailand vor einem weiteren Rekord – dem achten Meistertitel in Folge. So etwas ist noch keinem Club in den großen europäischen Ligen gelungen. „ScudOTTO“, titelte die Zeitung „Gazzetta dello Sport“ in Anspielung auf den achten (otto) Scudetto, also den Meistertitel in der Serie A.

„Großartig wieder zurück zu sein“, schrieb der 32-jährige Khedira auf Instagram. Er hatte mehrere Wochen wegen einer Herzoperation aussetzen müssen. „Die gute Nachricht ist die Genesung von Khedira, er hat ein wichtiges Spiel gespielt“, sagte Trainer Massimilano Allegri. Die „Gazzetta dello Sport“ schrieb von einer „mehr emotionalen als überzeugenden Rückkehr“. Aber Hauptsache, der Mittelfeldspieler ist wieder fit. Die schlechte Nachricht: Khedira wurde für seinen deutschen Teamkollegen der Nationalmannschaft, Emre Can, eingewechselt. Der hatte sich am Knöchel verletzt. Wie lange Can den Turinern fehlen wird, ist offen. Auch Superstar Cristiano Ronaldo stand wegen einer Verletzung nicht auf dem Platz. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019