Mainz.Sandro Schwarz wirkte ein wenig verlegen. Die Lobeshymnen von Rouven Schröder waren dem Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 fast zuviel des Guten. „Es ist ein besonderer und emotionaler Moment für mich, ein Zeichen von Wertschätzung gerade in dieser Phase. Ich genieße jeden Tag die Arbeit mit meiner Mannschaft, dem Trainerteam und Rouven. Ich bin hier geboren, insofern ist es etwas sehr Besonderes“, sagte der zweifache Familienvater unmittelbar nach der Bekanntgabe seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2022.

Für den Mainzer Sportvorstand ist die Personalie eine logische Konsequenz. „Die Gespräche haben sehr früh begonnen, weil wir total überzeugt von Sandro sind. Er verkörpert das, was der Verein sich wünscht. Wir arbeiten konstruktiv und losgelöst vom Tagesgeschäft perfekt zusammen“, sagte Schröder und betonte, „dass wir nicht einen Schmusekurs fahren, sondern auch inhaltlich kontrovers diskutieren“.

Die Unterschrift unter den neuen Vertrag kommt zum passenden Zeitpunkt. Nach drei Liga-Niederlagen und vor dem Richtung weisenden Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Schalke 04 könnte die vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre mit Schwarz und seinen Co-Trainern für zusätzliche Motivation sorgen, auch wenn Schröder das nicht beabsichtigt hatte: „Wir waren fertig mit den Verhandlungen, also können wir auch das Ergebnis mitteilen“. Vertragsinhalte, etwa die neue Höhe des Gehaltes, wurden nicht verraten.

Dem schönen Donnerstag wollen die Mainzer einen schönen Samstag folgen lassen. „Drei Niederlagen in Serie sind für uns nichts Außergewöhnliches. Das heißt nicht, dass wir nicht selbstkritisch sind und alle Hebel in Bewegung setzen werden, um drei Punkte hier zu behalten. So selbstbewusst sind und bleiben wir“, erklärte der FSV-Trainer.

Heimspiel gegen Schalke

Schwarz erwartet eine emotionale, kompakte und aggressive Schalker Mannschaft, gegen die seine Schützlinge von Beginn an entschlossen gegenhalten sollen. „Das geht beim Anpfiff los, mit dem ersten Laufduell, dem ersten Pass, dem ersten Zweikampf, mit kleinen ‘Siegen’. Daraus resultiert ein gutes Gefühl und die Chance auf die drei Punkte“, betonte Schwarz. Nach der 0:3-Klatsche beim VfL Wolfsburg sind Änderungen in der Startelf wahrscheinlich. Kunde Malong und Gaetan Bussmann sind gesundheitlich angeschlagen. Robin Quaison schmerzt der Nacken. Alternativen sieht Schwarz reichlich für die Positionen im Mittelfeld und Angriff.

Die Rückkehr von Ex-Manager Christian Heidel an die alte Wirkungsstätte sehen die Mainzer unaufgeregt – wie auch die anhaltenden Diskussionen um den Schalker Sportvorstand. Dass es gegen den Champions-League-Teilnehmer seit dem Wechsel von Heidel noch keinen Punkt für Mainz gab, interessiert Schwarz nicht. „Unsere Bilanz spielt keine Rolle“, sagte er. „Es wird ein intensives Spiel, das wir gewinnen wollen.“ dpa

