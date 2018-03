Endlich nicht mehr Letzter

Anzeige

Köln.Leonardo Bittencourt war nach dem Schlusspfiff genauso quirlig wie in den 90 Minuten zuvor. „Wir haben von innen an den Sargdeckel geklopft“, sagte der Offensivspieler des 1. FC Köln nach dem 2:0 (1:0)-Sieg im rheinischen Nachbarschaftduell mit Bayer Leverkusen. Zum ersten Mal seit dem zweiten Spieltag haben die Domstädter den letzten Platz in der Fußball-Bundesliga verlassen. „Totgesagte leben länger“, sagte Bittencourt mit verschmitztem Lächeln und schaute zufrieden aus seinem zwei Nummern zu großen Wintermantel hervor.

Nach den Niederlagen der Konkurrenten Wolfsburg, Mainz und Hamburg dürfen sich die Kölner neue Hoffnungen im Kampf um den Klassenverbleib machen. Der Japaner Yuya Osako (9. Minute) und Simon Zoller (69.) trafen für den FC. Allerdings trennen die Mannschaft von Trainer Stefan Ruthenbeck immer noch fünf Punkte von den Mainzern, die auf dem Relegationsrang 16 stehen und gegen die die Kölner am 7. April ihr nächstes Heimspiel bestreiten. „Die Länderspielpause kommt für uns jetzt zu einem ungünstigen Zeitpunkt“, meinte Abwehrspieler Dominique Heintz.

Hartes Restprogramm

Kölns Trainer Ruthenbeck sieht im fünften Saisonsieg zumindest „die leichte Berechtigung, ein wenig an unseren Wunschtraum zu glauben.“ Das Restprogramm hat es allerdings für die Kölner in sich. Nur drei der sieben ausstehenden Partien tragen sie zu Hause aus, die Topteams Bayern München und Schalke 04 kommen noch nach Müngersdorf.